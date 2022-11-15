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Yeni sezonda Survivor Panorama sunucuları kim olacak? Bomba isimler

15.11.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All-Star’da öne çıkan isimlerden Adem Kılıççı ve eski yarışmacılardan Ayşe Yüksel'in Survivor Panorama sunucusu olacağı iddia edildi. Survivor hayranları iki eski yarışmacıyı yorumcu olarak beğenmedi. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Evrim'e yakışır" yorumlarında bulundu.

Yeni sezonda Survivor Panorama sunucuları kim olacak? Bomba isimler

Acun Ilıcalı Survivor 2023 için “Survivor’da bu sene aklın da ön planda olduğu bir döneme geçiyoruz şu anda. Biraz Özge Ulusoy, Pascal Nouma dönemini özledim, o Survivor’ın tadını vermek istiyorum. Hem aklı olup hem de belli bir becerisi olan Survivor canlandırıyoruz kafamızda” demişti. Herkesin merakla beklediği yarışmanın her detayı araştırılıyor.

Bunlardan biri de daha önce Şeyma Subaşı'nın ablasının da yorumcu olduğu Survivor Panorama programı. Survivor Panorama sunucularının Adem Kılıççı ve Ayşe Yüksel olduğu iddia edildi.

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Whitevivor hesabının iddiası Survivor severleri memnun etmedi. Hesabı takip eden Survivor izleyicileri "Evrim yakışırdı", "Ayşe ne alaka", "Bu ikiliyle olmaz" yorumları yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Ayşe Yüksel Survivor Panorama

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