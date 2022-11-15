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Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir 'Aşka inanmıyorum' dedi, sosyal medyada gündem oldu

15.11.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde oldukça popüler olan Yalı Çapkını dizisinde Ferit'i canlandıran Mert Ramazan Demir yaptığı açıklamayla sosyal medyada gündem oldu. Vogue'a açıklama yapan Yalı Çapkını'nın yakışıklısı 'Aşka inanmıyorum' deyince sosyal medyanın diline düştü.

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir 'Aşka inanmıyorum' dedi, sosyal medyada gündem oldu

Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir hem özel hayatıyla hem de açıklamalarıyla merak konusu oluyor. 1998 doğumlu genç oyuncu Yalı Çapkını dizisinde popülerliğini artırınca dergi kapaklarında da boy göstermeye başladı.

Ekran Alıntısı

"Ben hayatta birini tanımakla ilgileniyorum" diyen Mert Ramazan Demir açıklamasının devamında "Birisiyle vakit geçirmekle ve o kişiyi tanımakla alakadarım. Aşka inanmıyorum" dedi.

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Yalı Çapkını Ferit'in sözleri sosyal medyanın diline düştü. Demir'in sözlerini duyan sosyal medya takipçileri "Gel ben seni inandırırım", "Ben de inanmıyorum üzülme" gibi yorumlarla oyuncuyu ti'ye aldı.

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