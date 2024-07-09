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  4. Yeni takımında yapamadı! Kiralık giden Joao Pedro Sarı-Lacivertliler'e geri dönüyor... Fenerbahçe kampına katılacak

Yeni takımında yapamadı! Kiralık giden Joao Pedro Sarı-Lacivertliler'e geri dönüyor... Fenerbahçe kampına katılacak

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.07.2024 07:47
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Yeni sezona hazırlanmaya devam eden Fenerbahçe'de Gremio'ya kiralık olarak giden Joao Pedro için sürpriz gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Yeni takımında yapamadı! Kiralık giden Joao Pedro Sarı-Lacivertliler'e geri dönüyor... Fenerbahçe kampına katılacak

Yeni sezon çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Transferde birçok isimle görüşlmelerine devam eden Sarı-Lacivertliler'de Gremio'ya kiralık gönderdiği Joao Pedro, Fenerbahçe'ye dönüyor.

KENDİ İSTEĞİYLE AYRILDI

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Brezilya basınından Pais do Futebol'da yer alan habere göre; Gremio'nun Fenerbahçe'den kiraladığı Joao Pedro, sözleşmesi sona ermeden kendi isteğiyle takımdan ayrılma kararı aldı.

FENERBAHÇE KAMPINA KATILACAK

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32 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kısa süre içinde Fenerbahçe'nin kampına katılacağı belirtildi.

Euro 2024


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