Yeni takımında yapamadı! Kiralık giden Joao Pedro Sarı-Lacivertliler'e geri dönüyor... Fenerbahçe kampına katılacak

Yeni sezon çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Transferde birçok isimle görüşlmelerine devam eden Sarı-Lacivertliler'de Gremio'ya kiralık gönderdiği Joao Pedro, Fenerbahçe'ye dönüyor.

KENDİ İSTEĞİYLE AYRILDI

Brezilya basınından Pais do Futebol'da yer alan habere göre; Gremio'nun Fenerbahçe'den kiraladığı Joao Pedro, sözleşmesi sona ermeden kendi isteğiyle takımdan ayrılma kararı aldı.

FENERBAHÇE KAMPINA KATILACAK

32 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kısa süre içinde Fenerbahçe'nin kampına katılacağı belirtildi.





