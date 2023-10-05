Yeni takımının yıldızı oldu, Fenerbahçe'yi bin pişman etti! Diego Rossi MLS'e damga vurdu

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği ancak Sarı-Lacivertliler'de beklentilerin altında bir performans sergileyen Diego Rossi ABD ekiplerinden Columbus Crew SC'ye transfer olmuştu.

6 GOLE DİREKT ETKİ

Şu ana kadar yeni takımıyla çıktığı 9 maçta 3 gol 3 asist ile 6 gole direkt katkıda bulunan Uruguaylı golcü son mücadeleyi de boş geçmedi.

SON MAÇI DA BOŞ GEÇMEDİ

New England'ın Columbus Crew'ı konuk ettiği mücadelede Diego Rossi karşılaşmanın 20. dakikasında attığı şık golle takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Maçın 48. dakikasında Tomas Chancalay'la New England beraberliği yakalasa da 86. dakikada Malte Amudsen'in golüne engel olamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

