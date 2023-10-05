Yeni takımının yıldızı oldu, Fenerbahçe'yi bin pişman etti! Diego Rossi MLS'e damga vurdu

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği ancak Sarı-Lacivertliler'de beklentilerin altında bir performans sergileyen Diego Rossi ABD ekiplerinden Columbus Crew SC'ye transfer olmuştu.
Şu ana kadar yeni takımıyla çıktığı 9 maçta 3 gol 3 asist ile 6 gole direkt katkıda bulunan Uruguaylı golcü son mücadeleyi de boş geçmedi.
New England'ın Columbus Crew'ı konuk ettiği mücadelede Diego Rossi karşılaşmanın 20. dakikasında attığı şık golle takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Maçın 48. dakikasında Tomas Chancalay'la New England beraberliği yakalasa da 86. dakikada Malte Amudsen'in golüne engel olamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.