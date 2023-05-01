Yeni tarzı olay olmuştu! Bülent Ersoy'un sahne kıyafeti gelinliğe benzetildi

Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Nükhet Duru ile beraber ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nu ziyaret etmişti. Kendisini ziyarete gelen ünlü şarkıcıların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Saraçoğlu, altına "Ay ne güzel cuma" notunu düşmüştü.

Ersoy'un son görüntüsü ise herkesi şaşırtmıştı. Saç modeli ve tarzı sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Bülent Ersoy, konser sahnesinde sevenleriyle buluştu. Gülşah Saraçoğlu imzası taşıyan beyaz bir elbise giyen Diva'nın kıyafeti yine gündem oldu.

GELİNLİĞE BENZETİLDİ

Hayranları, Ersoy'un beyaz sahne kostümünü gelinliğe benzetti. Sosyal medyada 'Harika bir kostüm', 'Gelin gibisin','Efsane güzel', 'Divaların divası' gibi yorumlar yapıldı.





