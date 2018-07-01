Yeni transfer Gökhan Töre!

West Ham United'a kiralandıktan sonra yaşadığı sakatlık sonrasında tekrar takıma dönen ve uzun süre sahalardan uzak kalan Gökhan Töre, tam anlamıyla iyileşmiş ve geçen sezonun son maçında forma giymişti.
Tatil döneminde kendisine verilen özel programı aksatmayan yıldız futbolcu, sezon açılışına hazır şekilde geldi. Quaresma'ya alternatif olan ancak bekleneni veremeyen Lens'i kadroda düşünmeyen Teknik Direktör Şenol Güneş, Gökhan Töre'ye yeni transfer gözüyle bakıyor. Sezon açılışında takımla beraber Ümraniye'de hazır bulunan ve kardeşinin düğünü için özel izin isteyen Töre, 1 gün rötarlı şekilde Slovakya kampına katıldı. Antrenmanlardaki istekli görüntüsüyle dikkat çeken yıldız futbolcu, Teknik Direktör Şenol Güneş'in gözünde takımın yeni transferi konumunda.
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