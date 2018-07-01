SPOR

Yeni transfer Gökhan Töre!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.07.2018 15:05 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın sakatlıktan dönen yıldız oyuncusu 2 günlük iznin ardından bugün Slovakya kampına katıldı. Lens'i kadroda düşünmeyen Şenol Güneş, Gökhan Töre'ye yeni transfer gözüyle bakıyor.

Yeni transfer Gökhan Töre!

West Ham United'a kiralandıktan sonra yaşadığı sakatlık sonrasında tekrar takıma dönen ve uzun süre sahalardan uzak kalan Gökhan Töre, tam anlamıyla iyileşmiş ve geçen sezonun son maçında forma giymişti.

Tatil döneminde kendisine verilen özel programı aksatmayan yıldız futbolcu, sezon açılışına hazır şekilde geldi. Quaresma'ya alternatif olan ancak bekleneni veremeyen Lens'i kadroda düşünmeyen Teknik Direktör Şenol Güneş, Gökhan Töre'ye yeni transfer gözüyle bakıyor. Sezon açılışında takımla beraber Ümraniye'de hazır bulunan ve kardeşinin düğünü için özel izin isteyen Töre, 1 gün rötarlı şekilde Slovakya kampına katıldı. Antrenmanlardaki istekli görüntüsüyle dikkat çeken yıldız futbolcu, Teknik Direktör Şenol Güneş'in gözünde takımın yeni transferi konumunda.

PARTNERBizim ailede pantolonu annem giyerdiBizim ailede pantolonu annem giyerdi
Beşiktaş'ın 'sezonluk' golcüleriBeşiktaş'ın 'sezonluk' golcüleri
Porto'dan Beşiktaş'a Vincent Aboubakar müjdesiPorto'dan Beşiktaş'a Vincent Aboubakar müjdesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş gökhan töre Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Semih Şentürk'ün yeni adresi Ümraniyespor!

Semih Şentürk'ün yeni adresi Ümraniyespor!

Galatasaray'da Ryan Donk'un yeni sözleşmesi şoke etti

Galatasaray'da Ryan Donk'un yeni sözleşmesi şoke etti

Volkan Demirel'den Muslera paylaşımı

Volkan Demirel'den Muslera paylaşımı

Quaresma'ya yıllık 9 milyon Euro

Quaresma'ya yıllık 9 milyon Euro

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Dön gel be. 15-16 da kaptanla beraber uçurduğun gibi uçur Beşiktaşı. İstiyoruz ki gelecek sezon 4 kupa ile bitsin
Diğer Haberler
Yeni transfer Gökhan Töre!

Yeni transfer Gökhan Töre!

Beşiktaş'ın 'sezonluk' golcüleri

Beşiktaş'ın 'sezonluk' golcüleri

Porto'dan Beşiktaş'a Vincent Aboubakar müjdesi

Porto'dan Beşiktaş'a Vincent Aboubakar müjdesi

Quaresma'ya yıllık 9 milyon Euro

Quaresma'ya yıllık 9 milyon Euro

Beşiktaş'ın Slovakya kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Slovakya kamp kadrosu belli oldu

Adriano Flamengo ile görüşüyor iddiası

Adriano Flamengo ile görüşüyor iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.