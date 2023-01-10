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Yeni uçuş noktalarıyla Bursa'nın cazibesinin artırılması hedefleniyor

10.01.2023 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın turizmden daha fazla pay alabilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında Yenişehir Havalimanı'na yeni yurt içi ve yurt dışı seferleri ekleniyor.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, yaptığı açıklamada, Bursa'nın daha ulaşılabilir bir şehir olması için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

İl sınırları içinde Yüksek Hızlı Tren hattının yapımının sürdüğünü belirten Esgin, "Kovid sürecine rağmen yeni bir ihaleyle hatta Bandırma Limanı bağlantısını da içerecek şekilde sürecimizi başlattık. 2024 sonu itibarıyla Bursa'dan Ankara ve İstanbul'a ayrıca hızlı trenin gittiği her yere ulaşmak mümkün olacak. Liman bağlantısı söz konusu olacak. Bu, Bursa'nın üretimi adına son derece önemli bir gelişme." dedi.

Esgin, Yenişehir Havalimanı'nın işlevsel hale gelmesi için de girişimlerin devam ettiğini anlattı.

Salgın sürecinde kesintiye uğrayan Trabzon, Erzurum, Muş ve Diyarbakır uçuşlarının yeniden başlatıldığını dile getiren Esgin, şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep ve diğer şehirlerle ilgili yurt içi uçuşlarla ilgili sürecimiz devam ediyor. Bursa özellikle Arap destinasyonunun en fazla bildiği ve turizm hareketliliğinde son derece önemli bir aktör şehir konumunda. Bahreyn uçuşları önümüzdeki günlerde başlıyor. Bunun yanı sıra yine Umman uçuşlarının mayıs ayı itibarıyla başlamasını umuyoruz. Bu noktada turizmci arkadaşlarımızla temas halindeyiz. Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan'dan Bursa'ya uçuşlarla ilgili sıcak bir gündemimiz var."

Esgin, Bursa'dan Bulgaristan'ın Filibe (Plovdiv) kentine uçuş yapılması için 3 hava yolu firmasının yetkilileriyle görüştüklerini aktardı.

Bursa'da 74 bin çifte vatandaşın yaşadığı bilgisini veren Esgin, şöyle konuştu:

"Balkan ülkelerinden, Üsküp, Priştine, Saraybosna uçuşları da düşündüğümüz ve üzerinde çalıştığımız destinasyonlar. Diğer yurt dışı hatlarla ilgili süreci de yakından takip edeceğiz. Artık 'Türkiye Yüzyılı'na girdik. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılındayız. Önümüzdeki yüzyıl, Türkiye yüzyılı olmalı. Sayın Cumhurbaşkanımız bu noktada bir vizyon tanımı ortaya koydu. İşte bu Türkiye yüzyılına en fazla katkıyı sağlayacak şehir Bursa'dır. Gerek ekonomisiyle, ihracatıyla, istihdamıyla bunun yanı sıra gıdada, tarımda çok önemli bir merkez olmasıyla, turizmdeki potansiyelleriyle, kış turizmi, doğa turizmi, inanç, tarih ve kültür turizmi, sağlık turizmi birçok başlığın yapılabildiği çok müstesna bir şehir Bursa. Biz de bu noktada kent dinamikleriyle, sivil toplumla, turizmci arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz."

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Bulgaristan Bursa Bahreyn Turizm uçak sefer uçuş ulaşım

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