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Yeni 'VAR' sistemini duyanın ağzı açık kalıyor! Artık her şey televizyondan başından duyulacak

19.01.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda hakemlerin, VAR kayıtlarının canlı olarak aktarılmasına karar verildi. Bundan sonra hakemler, VAR monitörünün başına geçtiği zaman, içerideki hakemlerle yaptığı konuşmalar hem tribündeki taraftarlara hem de televizyon başındaki izleyicilere eş zamanlı şekilde yansıtılacak.

Yeni 'VAR' sistemini duyanın ağzı açık kalıyor! Artık her şey televizyondan başından duyulacak

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), yine ilginç bir olaya imza atmak üzere. Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminde yeni bir uygulamaya geçiş yapmayı planlayan IFAB'ın kararı sosyal medyada gündem oldu.

TELEVİZYONDAN DUYULACAK

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Şubat ayında Fas'ın ev sahipliği yapacağı FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda hakemlerin, VAR monitörünün başına geçtiği anda konuşmalarının canlı yayına aktarılmasına karar verildi. Aynı anda stadyumda bulunan hoparlörler yardımıyla tribündeki taraftarlara da yansıtılacak bu konuşmalar şeffaflık sağlayacak.

BASKETBOL KURALI GÜNDEMDE

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IFAB ayrıca, basketbolda olduğu gibi maçlarda sürenin durdurulmasının önerecek. FIFA'nın bu olaya sıcak bakması taraftarları bir hayli şaşırttı. Tıpkı basketbolda olduğu gibi topun çizgiyi geçtiği anda sürenin otomatik durması sağlanabilir...


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[RMV-10]
Olay yorum! 'Artistlikten başka bir şey yapmadı!Olay yorum! 'Artistlikten başka bir şey yapmadı!
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