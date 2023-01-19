Yeni 'VAR' sistemini duyanın ağzı açık kalıyor! Artık her şey televizyondan başından duyulacak

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), yine ilginç bir olaya imza atmak üzere. Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminde yeni bir uygulamaya geçiş yapmayı planlayan IFAB'ın kararı sosyal medyada gündem oldu.

TELEVİZYONDAN DUYULACAK

Şubat ayında Fas'ın ev sahipliği yapacağı FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda hakemlerin, VAR monitörünün başına geçtiği anda konuşmalarının canlı yayına aktarılmasına karar verildi. Aynı anda stadyumda bulunan hoparlörler yardımıyla tribündeki taraftarlara da yansıtılacak bu konuşmalar şeffaflık sağlayacak.

BASKETBOL KURALI GÜNDEMDE

IFAB ayrıca, basketbolda olduğu gibi maçlarda sürenin durdurulmasının önerecek. FIFA'nın bu olaya sıcak bakması taraftarları bir hayli şaşırttı. Tıpkı basketbolda olduğu gibi topun çizgiyi geçtiği anda sürenin otomatik durması sağlanabilir...



