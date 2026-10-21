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Yeni Xbox'ın fiyatı 1.800 dolara ulaşabilir! Çıkış takvimi de ortaya çıktı

Microsoft'un yeni nesil Xbox konsolu Project Helix hakkında dikkat çekici bilgiler ortaya çıktı. Yeni bir rapora göre PC oyunlarını da çalıştırabilecek konsolun fiyatı 1.800 dolara kadar ulaşabilir. Ayrıca yeni Xbox cihazlarının beklenen çıkış takvimine ilişkin ayrıntılar da paylaşıldı.

Yeni Xbox'ın fiyatı 1.800 dolara ulaşabilir! Çıkış takvimi de ortaya çıktı
Enes Çırtlık

Fortune tarafından yayımlanan ve Xbox'ın yeni CEO'su Asha Sharma'ya odaklanan kapsamlı bir haber, şirketin gelecek planlarına ışık tuttu. Raporda, çok konuşulan yeni nesil Xbox konsolu Project Helix'in olası fiyatı ve piyasaya çıkış takvimi hakkında önemli iddialara yer verildi.

Yeni Xbox ın fiyatı 1.800 dolara ulaşabilir! Çıkış takvimi de ortaya çıktı 1

YENİ XBOX'IN FİYATI 1.800 DOLARA KADAR ÇIKABİLİR

Fortune'un haberine göre Project Helix'in fiyatının şu anda 1.200 ile 1.800 dolar arasında olması öngörülüyor. Ancak Microsoft'un donanım maliyetlerinin bir bölümünü üstlenerek konsolu daha düşük fiyattan satmayı tercih etmesi durumunda bu rakam değişebilir.

Yapay zekâ alanındaki gelişmelerin etkisiyle RAM ve diğer donanım bileşenlerinin fiyatlarında süregelen büyük artış, yeni Xbox'ın yüksek fiyatla satışa sunulması ihtimalini güçlendiriyor.

Yeni Xbox ın fiyatı 1.800 dolara ulaşabilir! Çıkış takvimi de ortaya çıktı 2

YENİ NESİL XBOX NE ZAMAN ÇIKACAK?

Raporda yeni Xbox cihazlarının çıkış takvimine ilişkin bilgiler de bulunuyor. Buna göre Xbox'ın bir sonraki donanım ürününün 2027 yılının sonundaki tatil sezonunda piyasaya sürülmesi beklenen taşınabilir bir oyun cihazı olacağı belirtiliyor.

PC oyunlarını da destekleyecek Project Helix konsolunun ise 2028 yılının aynı döneminde piyasaya çıkacağı öne sürülüyor.

Asha Sharma, ağustos ayında verdiği bir röportajda Project Helix'in bir oyun cihazları ailesi olabileceğinin sinyallerini vermişti. Dolayısıyla farklı Xbox cihazlarının piyasaya sürülmesi ihtimali, daha önceki açıklamalarla da örtüşüyor.

Yeni Xbox ın fiyatı 1.800 dolara ulaşabilir! Çıkış takvimi de ortaya çıktı 3

XBOX GAME PASS SİSTEMİ DE DEĞİŞEBİLİR

Fortune'un aktardığı bir diğer iddia ise Xbox Game Pass'teki olası değişikliklerle ilgili. İsmi açıklanmayan kaynaklara göre Game Pass'e, ek seçeneklerin ayrı ayrı ücretlendirildiği bir fiyatlandırma modeli getirilebilir.

Bu modelde konsola özel oyunlar, bulut üzerinden oyun oynama ve çok oyunculu özellikler ayrı ücretlendirilen ek seçenekler arasında yer alabilir.

Öte yandan Xbox'ın devam eden küçülme süreci kapsamında yeni işten çıkarmaların da beklendiği belirtiliyor. Rapora göre yeni işten çıkarma dalgalarının bu ay içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Kasım ve ocak aylarında da ilave personel azaltımlarının planlandığı ifade ediliyor.

Project Helix'in fiyatı, çıkış takvimi ve Game Pass'teki olası değişiklikler henüz kesinleşmiş değil.

Kaynak: Engadget

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Anahtar Kelimeler:
Xbox oyun konsolu
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