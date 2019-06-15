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Yeni yarışma Rastgele ne zaman başlıyor? Rastgele yarışması kuralları neler?

DİZİ HABERLERİ  | 15.06.2019 02:47 | Son Güncelleme

TRT 1'in yeni yarışması Rastgele ilk bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu Şoray Uzun'un sunacağı “Rastgele” birinci bölümüyle 15 Haziran Cumartesi günü (yarın) saat 20.00’da TRT 1’de başlıyor. Peki Rastgele yarışmasının kuralları neler?

Yeni yarışma Rastgele ne zaman başlıyor? Rastgele yarışması kuralları neler?

TRT 1 ekranlarında enerji ve kahkaha dolu yepyeni bir yarışma programı başlıyor. Başarılı ve yarışmalar konusunda deneyimli sunucu Şoray Uzun’un sunuculuğunu üstlendiği tamamen yerli ve özgün bir format olan “Rastgele”de ne en güçlüler ne de en bilgililer, sadece en şanslılar yarışıyor.

AKSİYON DOLU OYUNLAR
Kendine güvenen, atlayıp zıplamaktan çekinmeyen, riske girmekten korkmayan 4 yarışmacı Rastgele’nin aksiyon ve eğlence dolu oyunlarında şanslarını yarıştıracaklar. Final turlarına geldiğimizde ise yarışmacılar şanslarını avantaja dönüştürmek için beceri gerektiren oyunlarda başarılı olmaya çalışacaklar. Rastgele'de başarılı olan yarışmacılar büyük ödülün sahibi olacak.

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Heyecanla beklenen Şansı Bol, Gözü Pek Olanların yarışması “Rastgele”, Şoray Uzun'un sunumuyla 15 Haziran Cumartesi günü (yarın) saat 20.00’da TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

TRT 1 ekranlarından yayınlanacak olan Rastgele; şansa dayalı fiziki etaplar geçilerek oynanan, finale gelindiğinde ise beceriye dayalı bir oyun sonunda büyük ödüle ulaşılan, seyircili orijinal bir yarışma programı formatıdır. Rastgele’nin yapımını ARC Film üstlenmektedir.

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