Yeni yılda bolluk bereket getirdiğine inanılan 6 yiyecek ritüeli

Kapıda narları patlatıyoruz!

Nar, bereketin temsilidir. 31 Aralık günü, gece yarısı narı poşete koyun ve kapınızın önünde kırın. Ardından sofranıza koyun. Bu inanışa göre; yıl boyunca sofralar bereketli kalır.

Yılın son günü masada cevize yer açın

Yılın son gününde yemek masanızda ceviz bulundurmak evinize bolluk ve bereket kazandırır. Bademin de ceviz gibi etkisi olduğuna inanılır. Herhalde kuru yemişin yılbaşı ile özdeşmesi buradan geliyor :)

Yılbaşı sofranızı defne yaprağı ile süsleyin

Defne yapraklarının evdeki kötü enerjiyi uzaklaştırdığına inanılır. Yeni yıl için sofranızda ve yemeklerinizde defne yaprağının bulundurulması sene boyunca sağlık getireceğine inanılır. Evdeki kötü enerjiyi yok edermiş...

1 Ocak sabahı çikolata yemek

Tüm senenin tatlı ve neşeli geçmesini isteyenler bunun için yeni yılın ilk günü açılışı çikolata ile yapıyor.

Yeşil mercimeğin de önemli bir yeri var

Mercimek tanelerini parayla ilişkilendirirler. Bu yüzden yeni yıla girerken mercimek yemek uğurlu sayılır. Dünyanın pek çok yerinde yeni yıl yemeği olarak pişiriliyor mercimek. Mercimek piştiğinde boyut olarak büyüdüğü için bereket getirdiğine inanılıyor.

Üzümleri hazır edin



Saat gece 12'yi göstermeden hemen önce 12 adet üzümü hazırlayın. Saatler 24:00'ü gösterdiğinde üzümleri yiyin. Bu ritüel yine 12 ayın tek tek mutlu geçmesini sağlıyormuş, öyle inanıyorlar :) Deneyelim bakalım...



