Yeni yılın ilk gününde yenilenmeye hazırsanız sizin için 7 altın öneri

Acıbadem International Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu, bunun basit ama etkili bazı püf noktaları olduğunu, hemen moralinizi bozmamanız gerektiğini belirterek “Diyetteyken veya sağlıklı beslenmeye çalışırken özel günlerde rutinden çıkmak, düzenin bozulması ve sonucunda aşırı yemek yemek motivasyonunuzu bozabilir, fakat ilerlemenizi yavaşlatmaz veya kilo vermenizi engellemez. Doğru araçlar verildiğinde, vücudumuz toksinleri atma, enfeksiyonlarla savaşma ve sağlığı sürdürme konusunda son derece yeteneklidir. Bu nedenle yılbaşı gecesinin ertesi sabahı bir telaşla detoks diye herşeyin suyunu sıkıp içmenize gerek olmadan, yapmanız gereken tek şey doğru yiyecekler yiyerek vücudunuzu desteklemektir. Basit ama etkili ipuçları, yolunuza geri dönmenize ve hedeflerinize doğru devam etmenize yardımcı olacaktır“ diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu, yeni yılın ilk gününde yenilenmeniz için 7 altın öneri sıraladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. GÜNE CANLANDIRICI BİR KAHVALTI İLE BAŞLAYIN Yemekleri fazla kaçırdığınız bir akşamın sabahında kahvaltıyı atlamak size cazip gelse de, yeni yılın ilk gününe sağlıklı bir öğün ile başlamak rutininize geri dönmenize ve gün boyunca daha sağlıklı seçimler yapmanıza yardımcı olur. Güzel bir başlangıç için kahvaltınızda protein içeriği yüksek olan yumurtayla, lif ve c vitamini açısından zengin olan kırmızı biber, maydanoz, roka gibi yeşiklliklere yer vermelisiniz. Daha hafif bir kahvaltı etmek isteyenler ise yulaf ezmeli, sütlü, taze meyveli bir kahvaltı tercih edebilir.

KENDİNİZİ AÇ BIRAKMAYIN, ÖĞÜN ATLAMAYIN Öğün atlamak, açlığı ve iştahı artırarak aşırı yeme hissinin devam etmesine sebep olur. Bundan dolayı gün içerisinde muhakkak ara öğününüzü yapmalısınız. İki üç saatte bir beslenmeye dikkat etmeli fakat öğünlerinizin içeriğini hafifletmelisiniz. 100 kaloriden az olan ara öğün seçenekleri olarak; 2 kuru kayısı + 2 tam ceviz içi, 1 adet wasa + 1 dilim az yağlı beyaz peynir, 1 fincan leblebi + 1 çay bardağı ayran, 2 yk yoğurt + 1/2 ufak boy meyve tüketebilirsiniz. SU TÜKETİMİNİZİ ARTIRIN Vücudumuzun su dengesi, solunum, ter ve idrar ile oluşan sıvı kaybının yerine konmasıyla sağlanır. Yetişkin bireyler metabolizma atığı olarak günde yaklaşık 2 – 2,5 litre su kaybederler. Bundan dolayı da genel öneriler günlük 2,5 litre su içmeniz yönündedir. Fakat böyle özel günlerde artan çay, kahve, alkol tüketimi vücudumuzdaki su atılımını daha da arttırır. Bu sebeple 1 Ocak günü su tüketmeyi ihmal etmemek hatta artırmak vücudunuzun ihtiyaç duyduğu suyu yerine koymanızı sağlarken, kalori alımınızı azaltmanıza ve dinlenme enerji harcamalarınızı geçici olarak artırmanıza da yardımcı olur.

HAREKETSİZ KALMAYIN, YAĞLARI DEPOLAMAYIN Bir önceki akşamın vermiş olduğu yorgunluk hissi ile tüm gününüzü televizyon karşısında geçirmeyin. Hareketlenmek, egzersiz yapmak motivasyonunuzun artmasına dolayısıyla da rutininize dönmenize olanak sağlar. İmkanı olanlar muhakkak açık havada 1 saat yürüyüş yapmalı, evde olan kişiler ise dans ederek, pilates, yoga yaparak ve hatta tempolu temizlik yaparak kalorileri yakmalı. ANA ÖĞÜNLERİNİZDE HAFİF BESLENİN Öğle ve akşam yemeklerinizde, yılbaşı gecesi fazlasıyla çalışan sindirim sisteminizi bugün daha da yormamak için, kolay sindirilecek besinler tercih edin. İki ana öğünde de zeytinyağlı sebzeler tüketmeye, probiyotik içeriği yüksek olan yoğurt ve kefir tüketmeye özen gösterin. Hafif beslenirken karbonhidrat tüketmeyi de ihmal etmeyin, karbonhidrat kaynağı olarak tam tahılları tercih edin, porsiyon miktarını küçük tutun. TETİKLEYİCİLERDEN KURTULUN, MUTFAĞINIZI TEMİZLEYİN Özel bir akşamın ardından uğraşılması gereken şeylerden bir tanesi de etrafta kalan tüm yiyeceklerdir. Siz rutininize geri dönmek ve sağlıklı beslenmek isterken, sizi cezbederler. Bundan dolayı önceki akşamdan kalan kızartmalardan, yağlı, tuzlu, şekerli yiyeceklerden ve su haricindeki içeceklerden uzak durun. Karbonhidrat alımınızı sınırlayın. İlk gün hatta ilk hafta tatlı kaçamağı yapmamaya çalışın, tatlı ihtiyacı duyarsanız kuru meyvelerden destek alın.