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Yeni Yusufeli’nde sosyo ekonomik hayat yeniden inşa ediliyor

İHA İHA
01.03.2024 14:15
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Artvin’in Yusufeli ilçesinde ilçe merkezinin ve bir çok köyün baraj suları altında kalması ile birlikte ilçede tarım ve üretim başta olmak üzere her şey yeniden başlıyor.

Yeni Yusufeli’nde sosyo ekonomik hayat yeniden inşa ediliyor

Bu kapsamda yeni Yusufeli’nde tarımsal üretimi yaygınlaştırmak için meyve bahçeleri oluşturuldu, kuru meyveli atıştırmalıklar üretim atölyesi kuruldu.

Konuyla ilgili bilgi veren Yusufeli Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Toprak, Yusufeli ilçesinin yeniden yerleşim alanına taşınmasıyla birlikte ilçenin sosyo-ekonomik yapısının tamamen değiştiğini hatırlattı. Süleyman Toprak, “Yusufeli ilçesinde yeniden yerleşim nedeniyle muhtemel göçün önlenmesi, yeni istihdam alanlarının teşkil edilmesi ve gelir kaynaklarını artırmanın yanı sıra Yusufeli’nde kadınlara yönelik istihdam sağlanması ve ilçemizin ürünlerinin değerlendirilip ilçe ekonomisine katkı sağlanması için bu projenin hayata geçirilmesine gereksinim duyulmuştur. Özellikle dezavantajlı gruplar için yeniden yerleşim daha zor olacak, yeni insanlara, yeni çevreye ve yeni gelir kaynaklarına uyum sağlamak güçleşecektir. Şehir dışına göçün yaşanmaması için ilçede istihdam alanları güçlendirilmek için çalışmalar yürütüyoruz” dedi.
“Sular altında kalan ilçe merkezi ve köylerde yaşayan halk içinde bu durumdan en çok etkilenen grup genelde kadınlar olmaktadır” diyen Toprak “Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) önderliğinde bu doğrultuda belediyemiz tarafından yeni ilçede oluşturulan meyve bahçeleri ve var olan meyvelerin işlenmesi nedeniyle bir tesis inşa ettik. Ayrıca Yusufeli Barajı nedeniyle kent taşınacağından en çok istihdam artışına bu ilçede ihtiyaç duyulmaktadır. Projeye konu olan diğer ilçelerde kooperatif idaresinde ilçenin önde gelen kadınlarından birer kişi görev alacak olup kendi ilçelerindeki sözleşmeli meyve üreticileri ile kooperatif bünyesindeki kapama meyve bahçelerinin organizasyonu ve yönetimini gerçekleştirecektir. Tesiste yıllık yaklaşık 60 ton meyve işlenecek olup, sözleşmeli tarım yapılacak kapama meyve bahçesinden 30 ton, geri kalanı ise projeye konu olan çevre köylerden temin edilecektir” şeklinde konuştu.

Bir adet kurutma tesisi kurulduğunu ve bu tesise ürün sağlamak üzere ilçe merkezinde 125 hektarlık bir alanın Milli Emlak’tan kiralanıp vatandaşa kiraya verildiğini kaydeden Toprak, “Vatandaş bahçesinde ürünü yetiştirip ürününü meyve fabrikasına getirerek ürün bedelini alabilecektir. Bu şekilde hem aile bütçesine katkı sağlayacak ve hem de toprakla bağını kesmeyecektir” diye konuştu.

Proje kapsamında kurulan tesisin sürdürülebilir bir şekilde meyve teminini sağlamak ve iklimsel faktörlerin üretime olumsuz etkisini azaltmak amacıyla beş farklı yerde meyve bahçeleri oluşturulduğuna da dikkat çeken Toprak, “Meyve İşleme ve Kurutma Tesisi kurulumu tamamlandıktan sonra kurulacak Meyve Üretimi Kooperatifi bünyesinde tesisin işletilmesi sağlanacaktır. Bununla birlikte sosyal güvencesi olmayan kadınlara hem beceri kazandırılacak hem de aile bütçesine katkı sağlanmış olacaktır” ifadelerini kullandı.

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