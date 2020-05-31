Yeniçağa Kuş Cenneti doğaseverlerle yeniden buluşmayı bekliyor

Bu kuşlardan turna, şah kartalı, ak kuyruklu kartal ve bıldırcın kılavuzu burada konaklayarak üreyen kuş türlerinin başında geliyor.

Göç mevsimlerinde gölü ziyaret eden 90 türden fazlası ise burada yumurtlayarak kuluçkaya yatıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce koruma altında bulunan Yeniçağa Gölü'nü her sene göç mevsimlerinde 264 türde binlerce kuş ziyaret ediyor.

İstanbul ve Ankara'nın ortasında bulunan göl, kapsadığı 2 bin 780 dekar alanda birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Kuş gözlemcilerinin de uğrak yerleri arasında bulunan Yeniçağa Gölü, Kovid-19 önlemleri nedeniyle en sessiz günlerini yaşıyor.

ZAFER GÖDER - Her sene göç mevsiminde çok sayıda kuş türünün geçiş yaptığı Bolu'nun Yeniçağa ilçesindeki kuş cenneti, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19 ) tedbirlerinin sona ermesinin ardından yeniden ziyaretçilerini ağırlayacak.

Gerek günübirlik gezinti ve piknik yapmak için gerekse de Yeniçağa Kuş Cenneti'ne gelen kuşları incelemek için burayı tercih eden kuş bilimcileri ile gözlemcilerin, koronavirüs önlemlerinin kaldırılmasının ardından yeniden bölgeye gelmesi bekleniyor.

Bu kapsamda Yeniçağa Kaymakamlığı ile belediye tarafından bölgede geniş kapsamılı temizlik ve ıslah çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Salgın sürecinin ardından Yeniçağa Kuş Cenneti'ne gelecek vatandaşlar, göl çevresinde bulunan piknik alanlarında vakit geçirebilecek, kulelere çıkarak hem çevreyi hem de burada bulunan birbirinden güzel kuşları izleyebilecek.

- "Ziyaretçilerimizi yeniden bekliyoruz"

Yeniçağa Kaymakamı Nurhalil Özçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadeleyi başarıyla sürdürdüğünü belirtti.

Özçelik, bu kapsamda aldıkları tedbirler nedeniyle Yeniçağa Gölü ile etrafındaki hareketlilik ve turizm sirkülasyonunun azaldığını ifade ederek, "Birçok ziyaretçi pandemiden önce Yeniçağa Gölü'nü ve kuş cennetini ziyaret ediyordu. Pandemiyle mücadelemizden sonra hayatımız normale döndüğünde aynı şekilde vatandaşlarımızı kuş cennetimize ve Yeniçağa Gölü'müze bekliyoruz." diye konuştu.