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Yenice Kovancı Barajında çalışmalar devam ediyor

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 22.06.2020 11:34 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde yapımı devam eden Kovancı Barajında çalışmalar devam ediyor.Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Yenice Kovancı Barajı inşaatında çalışmaların devam ediyor.

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde yapımı devam eden Kovancı Barajında çalışmalar devam ediyor.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.
Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Yenice Kovancı Barajı inşaatında çalışmaların devam ediyor. Barajın temelden yüksekliği 33,20 metre olup 477.000 m su biriktirme hacmine sahiptir. Barajda depolanacak su ile 880 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak olup sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile birlikte 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 2.070.000 TL gelir artışı sağlanmasını hedefliyoruz” dedi.
İş kapsamında gövde sıyırma çalışmaları tamamlanırken; Dipsavak inşaatı, derivasyon tüneli, menba ve mansap batardoları, rölekasyon yolunun temel- alt temel imalatları, dolusavak inşaatı, enjeksiyon imalatları ve nihayetinde 379.638m gövde dolgusu yapılarak, temelden yüksekliği 33,20m olan baraj imalatları tamamlanacak.

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