YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Düzce'de konuştu:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Düzce'de konuştu:

14.01.2022 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"54. hükümette yaşanan milli görüş bolluk ve bereketi, ilk seçimden sonra Yeniden Refah Partisi ile yeniden hayat bulacak"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "54. hükümette yaşanan milli görüş bolluk ve bereketi, ilk seçimden sonra Yeniden Refah Partisi ile yeniden hayat bulacak." dedi.

Cumayeri ilçesi Belediye Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Erbakan, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı yad ederek, ona layık "dava erleri" olmak istediklerini söyledi.

Necmettin Erbakan'ın siyaset anlayışından bahseden Erbakan, "Onun siyaseti bir ibadet şeklinde yapıldı. Allah ondan binlerce kez razı olsun. Kendisi öyle bereketli tohumlar ekti ki... Onun ektiği bereketli tohumlar sayesinde biz de bugün Yeniden Refah Partisi olarak onun yolunda yürüyen dava erleri olarak salonlara sığmıyoruz ve Milli Görüş davasını aktarıyoruz." diye konuştu.

Erbakan, sadece seçim zamanı değil, geçim zamanı da vatandaşların yanında olduklarını vurguladı.

Türkiye'yi gezdiklerini ve her kesimden Necmettin Erbakan ile ilgili olumlu tepkiler aldıklarını anlatan Erbakan, "Bu Milli Görüş bereketidir. Allaha şükürler olsun böyle muazzam bir mirasa sahibiz Yeniden Refah Partisi olarak." dedi.

İktidar olmaları durumunda yapacakları faaliyetleri bir kitap haline getirdiklerini belirterek, bu çalışmalardan bahseden Erbakan, "54. Hükümette yaşanan milli görüş bolluk ve bereketi, ilk seçimden sonra Yeniden Refah Partisi ile yeniden hayat bulacak." ifadesini kullandı.

Erbakan, daha sonra Cumayeri ve Çilimli ilçelerinde esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarda sohbet etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladıProf. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladı
Kırıkkale Üniversitesi'nde tacizci profesör skandalı: İğrenç mesajlar ortaya çıktı! "Seni yatakta düşünüyorum şimdi..."Kırıkkale Üniversitesi'nde tacizci profesör skandalı: İğrenç mesajlar ortaya çıktı! "Seni yatakta düşünüyorum şimdi..."
Düzce'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandıDüzce'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Düzce

Düzce Namaz Vakitleri 15 Ocak Cumartesi

İmsak
06:41
Sabah
08:11
Öğle
13:10
İkindi
15:36
Akşam
17:58
Yatsı
19:23
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Adana Demirspor Başkanı Sancak'ın hedefi Türkiye'nin tuttuğu 2. takım olmak

Adana Demirspor Başkanı Sancak'ın hedefi Türkiye'nin tuttuğu 2. takım olmak

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Burdur'da evde ölü bulunan çocuğun cenazesi alınmadı

Burdur'da evde ölü bulunan çocuğun cenazesi alınmadı

Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Eski nişanlısı tarafından öldürülen avukat Yıldız, son yolculuğuna uğurlanıyor

Eski nişanlısı tarafından öldürülen avukat Yıldız, son yolculuğuna uğurlanıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.