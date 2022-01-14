Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Düzce'de konuştu:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "54. hükümette yaşanan milli görüş bolluk ve bereketi, ilk seçimden sonra Yeniden Refah Partisi ile yeniden hayat bulacak." dedi.

Cumayeri ilçesi Belediye Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Erbakan, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı yad ederek, ona layık "dava erleri" olmak istediklerini söyledi.

Necmettin Erbakan'ın siyaset anlayışından bahseden Erbakan, "Onun siyaseti bir ibadet şeklinde yapıldı. Allah ondan binlerce kez razı olsun. Kendisi öyle bereketli tohumlar ekti ki... Onun ektiği bereketli tohumlar sayesinde biz de bugün Yeniden Refah Partisi olarak onun yolunda yürüyen dava erleri olarak salonlara sığmıyoruz ve Milli Görüş davasını aktarıyoruz." diye konuştu.

Erbakan, sadece seçim zamanı değil, geçim zamanı da vatandaşların yanında olduklarını vurguladı.

Türkiye'yi gezdiklerini ve her kesimden Necmettin Erbakan ile ilgili olumlu tepkiler aldıklarını anlatan Erbakan, "Bu Milli Görüş bereketidir. Allaha şükürler olsun böyle muazzam bir mirasa sahibiz Yeniden Refah Partisi olarak." dedi.

İktidar olmaları durumunda yapacakları faaliyetleri bir kitap haline getirdiklerini belirterek, bu çalışmalardan bahseden Erbakan, "54. Hükümette yaşanan milli görüş bolluk ve bereketi, ilk seçimden sonra Yeniden Refah Partisi ile yeniden hayat bulacak." ifadesini kullandı.

Erbakan, daha sonra Cumayeri ve Çilimli ilçelerinde esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarda sohbet etti.

