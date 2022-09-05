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  4. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Gaziantep'te basın mensupları ile buluştu:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Gaziantep'te basın mensupları ile buluştu:

05.09.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kendi cumhurbaşkanı adayımızı kendimiz çıkartacağız"

GAZİANTEP (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kendi cumhurbaşkanı adaylarını çıkaracaklarını bildirdi.

Erbakan, Gaziantep'teki bir otelde düzenlenen programda, dün gerçekleştirdikleri, partilerinin il kongresinin hayırlı olmasını diledi.

Açıklanan ekonomik büyüme rakamlarının gerçeği yansıtmadığını iddia eden Erbakan, mevcut ekonomik tabloyu bu milletin hak etmediğini, bu nedenle parti olarak göreve talip olduklarını kaydetti.

Muhalefeti de eleştiren Erbakan, "Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesinde iktidarı eleştirdiğiniz uygulamaları kendiniz yapıyorsunuz. 'İktidar yüzde 8,60 faizle dolar borç alıyorsun, böyle felaket mi olur' diyor, kendisi yüzde 10,50 faizle dolar borç alıyor. Borcu alıyorsun bunun faizini de belediyenin vatandaşa verdiği hizmetlere zam yaparak vatandaştan çıkarıyorsun." diye konuştu.

Fatih Erbakan, "Partisinin iki koalisyonda da yer almadığı hatırlatılarak, 3'üncü bir koalisyon düşünür müsünüz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bugün 6 benzemez dediğimiz, masada birbirine benzemez partiler, daha dün bir tanesinin milletvekili 'HDP'ye bakanlık da verebiliriz', öbür partinin milletvekili 'böyle bir şey asla olamaz, biz terör örgütünün gölgesinin düştüğü yerde bile olmayız' diyor. Dolayısıyla bu benzemezler bir sinerji oluşturmuyor ve tam tersine birlikteliklerinden fayda gelmiyor. Her iki tarafta bütün ortaklar da zarar görüyor. Halbuki birbirine yakın partiler mesela seçmenin sağ partiler olarak nitelendirdiği partiler bir araya gelirse bir sinerji doğabilir demiştik. Bizim bu uyarılarımıza, fikirlerimize çok fazla kulak vermediler ve şu anda bu 6'lı masayı yürütmeye çalışıyorlar. Biz de zaten hazırlıklarımızı, çalışmalarımızı kendi başımıza kendi ismimizle seçime girmek üzere sürdürüyoruz. Tabi bu durumda kendi cumhurbaşkanı adayımızı da kendimiz çıkartacağız."

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