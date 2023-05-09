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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Karaman'da konuştu:

09.05.2023 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Şimdi bu ittifakın destekçilerine, yapılarına baktığınızda imanlı, inançlı Anadolu insanının, aziz milletimizin durması gereken yer bellidir. Destek olması gereken ittifak bellidir." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Karaman'da konuştu:

Karaman Lütfi Elvan Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Erbakan, Cumhur İttifakı'nın, karşı taraftaki yedili masanın yapısına, söylemlerine, hedeflerine bakıldığında çok önemli olduğunu söyledi.

Bu ittifakın destekçilerine bakıldığında yedili masanın karşısında durulması gerektiğinin açık bir şekilde görüldüğünü ifade eden Erbakan, şunları dile getirdi:

"Kim destekçileri? PKK'nın yöneticileri, kurucuları. Açıktan isim vererek Almanya'da, Avrupa'da Sayın Kılıçdaroğlu'na ve yedili masaya oy istiyorlar. Bunlardan bir tanesi elebaşlarından Cemil Bayık. Düsseldorf'ta toplantı yapıyor, adeta yedili masanın, Sayın Kılıçdarroğlu'nun seçim kampanyasını yürütür gibi konuşma yapıyor. Bese Hozat, Duran Kalkan. İnternete girin videolarında dolaylı bir şekilde değil, oradan adres göstererek yedili masaya oy istiyorlar. 'Cumhur İttifakı'nın yenilmesi lazım, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yenilmesi lazım, mutlaka yedili masanın kazanması lazım' diyorlar. Böyle bir noktada destekçileri PKK olan bir ittifaktan bu millete bir hayır gelir mi diye düşündük ve son derece hayırlı bir adım attığımıza inanıyorum."

FETÖ'nün Türkiye'den firar eden, Avrupa, ABD ve Kanada'daki yöneticilerinin her gün onlarca, yüzlerce video çekip internete yüklediğini belirten Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

" 'Cumhur İttifakı'nın yenilmesi lazım, yedili masanın gelmesi lazım, Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması lazım' diyor FETÖ örgütü, dış güçlerin dergileri, en önemli yayın organları. Fransa'da, İngiltere'de, Amerika'da. İşte daha geçen gün Ekonomist dergisi diyor ki 'Türkiye'ye yeniden demokrasi gelmesi lazım. Cumhur İttifakı'nın yenilmesi lazım. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın indirilmesi lazım.' LGBT lobileri. ateist, komünist, her türlü unsurlar, Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler arasında Kürdistan Komünist Partisi bile var. Şimdi bu ittifakın destekçilerine, yapılarına baktığınızda imanlı, inançlı Anadolu insanının, aziz milletimizin durması gereken yer bellidir. Destek olması gereken ittifak bellidir. İnşallah Karamanlılar da 14 Mayıs'ta bunu yapacak ve yedili masayı sandığa gömecek inşallah."

Milletin 14 Mayıs'ta hem Karaman'da hem Türkiye'de gerekeni yapacağını ve Türkiye'nin selameti için kararını vereceğini ifade eden Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklenmesinin önemli olduğunu yineledi. Milli Görüş'ün de 21 yıl sonra meclise taşınmasının önemli olduğunu söyleyen Erbakan, "Burada güçlü bir grupla Yeniden Refah Partimizin temsil edilmesi ülkemizin, milletimizin, ezilenlerin, mazlumların, mağdurların hayrına olan bir gelişmedir. Bu bakımdan istiyoruz. Arkadaşlarımız milletvekili olsun, meclise gitsin diye değil. İşte 50 senelik Milli Görüş tarihi ortada." dedi.

Konuşmasının ardından partisinin Karaman'daki milletvekili adaylarıyla sahnede fotoğraf çektiren Erbakan, daha sonra kentten ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Karaman Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan

Karaman Namaz Vakitleri 9 Mayıs Salı

İmsak
04:04
Sabah
05:38
Öğle
12:49
İkindi
16:36
Akşam
19:50
Yatsı
21:17

Karaman Nöbetçi Eczaneler 9 Mayıs Salı

Yilmaz eczanesi
Ermenek
Karaman eczanesi
Merkez
Basak eczanesi
Ayranci
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