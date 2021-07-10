Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Balıkesir İl Kongresine katıldı:

BALIKESİR (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah iktidarında milli kaynak paketleri, tatlı reçeteler, önce millet anlayışı ve memura, emekliye, işçiye yüzde 50 maaş zammı var." dedi.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde partisinin 1. Olağanüstü Kongresine katılan Erbakan, parti olarak paylaşımda adaletin en önemli prensipleri olduğunu söyledi.

Erbakan, kul hakkına riayetin en mühim ilkelerden biri olduğunu anlatarak, "Mazlumun, ezilenin, yetimin, yoksulun hakkının korunması milli görüşün en önemli prensibidir. O nedenle de Yeniden Refah Partisi olarak 'hayır bu böyle gitmez' diyoruz. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bu düzeni değiştireceğiz. Sadece imtiyazlı holdinglere milyar dolarlar aktaran bu değirmen sistemini ortadan kaldıracağız. Fakirden alıp zengine veren bu sistemi ortadan kaldıracağız." diye konuştu.

Zamsız, vergisiz, borçsuz, milli kaynak paketleriyle kaynak üreteceklerini ifade eden Erbakan, şunları kaydetti:

"Biz merkezi hükümette, bakanlıklarda, belediyelerde, bütün kamu kurum ve kuruluşlarında israfı ve savurganlığı ortadan kaldıracağız. 1 dolarlık işlerin 10 dolara ihale edilmesini ortadan kaldıracağız. Denk bütçeyi gerçekleştirip milyarlarca dolar faiz ödemesinden bu devleti, milleti kurtaracağız. Vergi sistemini adil hale getireceğiz, kaynaklarımızı, imkanlarımızı adil bir şekilde bölüştüreceğiz. Borç faiz, beton, çimento ekonomisi yerine üretim istihdam ihracat öncelikli ekonomiye geçiş yapacağız. Tarım, hayvancılık, sanayi, teknoloji alanında yöneten ve ihraç eden Türkiye'yi hayata geçireceğiz. Yeniden Refah iktidarında borçlanma, faiz, vergi artışı, zam, israf, kemer sıkma, acı reçete ve imtiyazlara kaynak aktarmak için milletin suyunu çıkarmak yok. Yeniden Refah iktidarında milli kaynak paketleri, tatlı reçeteler, önce millet anlayışı ve memura, emekliye, işçiye yüzde 50 maaş zammı var."

Erbakan, hazırladıkları 81 ilde 181 proje kitabını 29 Ekim'de Türkiye'ye ilan edeceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından yapılan seçimde Fatih İnceboy, Yeniden Refah Partisi'nin Balıkesir İl Başkanı oldu.

