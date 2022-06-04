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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Düzce'de konuştu:

04.06.2022 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yeniden Refah iktidarında milli kaynak paketleri var. Denk bütçe var. 'Önce millet' anlayışı var. Memura, işçiye emekliye iktidara gelir gelmez yüzde 100 maaş zammı var. Çiftçiye köylüye ucuz mazot, ucuz elektrik var"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah iktidarında milli kaynak paketleri var. Denk bütçe var. 'Önce millet' anlayışı var. Memura, işçiye emekliye iktidara gelir gelmez yüzde 100 maaş zammı var. Çiftçiye köylüye ucuz mazot, ucuz elektrik var." dedi.

Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde partisinin Düzce İl Başkanlığınca gerçekleştirilen 2. Olağan Kongresi'nde konuşan Erbakan, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye'de son dönemlerde ekonomik gelişmelere değinen Erbakan, "Biz yeniden refah partisi olarak milli görüşçüler olarak fakiri daha fakir zengini daha zengin yapan düzeni Allah'ın izni ile değiştireceğiz." diye konuştu.

Erbakan, "Fakirden alıp zengine veren düzeni ortadan kaldıracağız. Borç faiz ve ithalata dayalı bu sistemi ortadan kaldıracağız. Kaynak lazım olduğu zaman git yeniden borç al veya devletin kaynaklarını satıp harca ya da milletin zamlarla suyunu çıkar anlayışına son vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Erbakan, şunları kaydetti:

"Yeniden Refah Partimizin Milli Kaynak kitabında ortaya koyduğu adımları atarak, borçsuz, zamsız, vergisiz 150 milyar dolar kaynağı bulacağız. Paylaşımda adalet en önemli önceliğimiz olacak. Önce imtiyazlılar değil önce millet diyeceğiz. Rahmetli Erbakan hocamızın 54. Hükümette yaptıkları bunun en güzel örneğidir. Önce imtiyazlı holdingler değil, işçi, memur ve millet diyeceğiz. Çünkü biz görüş, Yeniden Refahız. Kamuda israf ve savurganlığa son vereceğiz. 1 dolarlık işlerin 10 dolara ihale edilmesine son vereceğiz. Borç faiz ekonomisi yerine, beton çimento ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomiye geçeceğiz."

Yeniden Refah Partisi olarak tarım, hayvancılık, teknoloji anlamında üreten ve ihraç eden Türkiye'yi hayata geçireceklerini anlatan Erbakan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeniden Refah iktidarında borç yok, faiz yok, zam yok, vergi artışı yok, işsizlik yok, kemer sıkmak yok, acı reçete içmek yok, imtiyazlılara ve faize kaynak aktarmak için milletin suyunu çıkarmak yok. Yeniden Refah iktidarında milli kaynak paketleri var. Denk bütçe var. 'Önce millet' anlayışı var. Memura, işçiye emekliye iktidara gelir gelmez yüzde 100 maaş zammı var. Çiftçiye köylüye ucuz mazot, ucuz elektrik var. Çiftçiye köylüye devletin sübvansiyonları var. 81 ilimizde 681 refah projesi ile işsizliğin önüne geçilmesi var. Üretim var, istihdam var ve ihracat var. EYT mağdurlarına emeklilik hakkı var. Atanamayan öğretmenlere atanma hakkı var. Gardiyan devlet değil garson devlet anlayışı var. Sadece imtiyazlılara ve iktidara yakın olanlara değil herkese refah var. Bolluk var bereket var. Çünkü biz milli görüşçüyüz biz Yeniden Refah Partisiyiz."

Konuşmaların ardından Erbakan kentten ayrıldı. İki listenin olduğu kongrede ise seçime geçildi.

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