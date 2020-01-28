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"Yenidoğan canlandırma eğitimi" yapıldı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 28.01.2020 09:20 | Son Güncelleme

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünce “Yenidoğan Canlandırma Programı” eğitimi düzenlendi.Asfiksiye bağlı ölümlerin ve sekellerin önlenmesi amacıyla 1998 yılından bu yana “Yenidoğan Canlandırma Programı” (NRP) yürütülüyor.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünce “Yenidoğan Canlandırma Programı” eğitimi düzenlendi.
Asfiksiye bağlı ölümlerin ve sekellerin önlenmesi amacıyla 1998 yılından bu yana “Yenidoğan Canlandırma Programı” (NRP) yürütülüyor. Program kapsamında yurt çapında doğum salonunda çalışan ve yeni doğana yönelik girişimde bulunan tüm sağlık çalışanlarının standart bir canlandırma uygulayabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatılması amacıyla “Yeni doğan Canlandırma Uygulayıcı Eğitimleri” gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, Tekirdağ’da ’Yeni doğan Canlandırma Uygulayıcı Eğitimi’ düzenlendi.
Söz konusu eğitime ilimizdeki kamu, üniversite ve özel hastanelerde çalışan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Anestezi Uzmanı ve doğum eyleminde görev alan Pratisyen Hekim, Ebe, Hemşire ve Anestezi Teknisyenleri, 112 acil sağlık hizmetleri istasyonları ile komuta kontrol merkezinde görev yapan Acil Tıp Teknisyeni, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerlerinden oluşan 25 kişi katıldı.
Eğitime, eğitimci olarak Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Nedim Samancı, Dr. Öğretim Görevlisi Sinan Tüfekçi, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hülya Becerir, İl Sağlık Müdürlüğü personelleri Ebe Gülaydın Tabu ve Ebe Fatma Çokzehir katıldı.

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Bilge Eczanesi
Corlu
Birsen Eczanesi
Corlu
Yeltekin Eczanesi
Hayrabolu
Tunalı Eczanesi
Kapakli
Taşkın Eczanesi
Malkara
Marmara Eczanesi
Suleymanpasa
Gülseren Eczanesi
Suleymanpasa
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