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Yenidoğan, Serdar ve Kuruçeşme’de bayram temizliği yapıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 30.07.2020 10:53 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi ekipleri, Yenidoğan ve Serdar Mahalleleri ile Kuruçeşme bölgesinde bayram temizliği gerçekleştirerek bölgedeki cadde ve sokakları dezenfekte etti.İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

İzmit Belediyesi ekipleri, Yenidoğan ve Serdar Mahalleleri ile Kuruçeşme bölgesinde bayram temizliği gerçekleştirerek bölgedeki cadde ve sokakları dezenfekte etti.
İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Halkın sağlığını her zaman olduğu gibi ön planda tutan İzmit Belediyesi, Kurban Bayramı için cadde ve sokakları hazır hale getirdi. Kentin dört bir noktasında temizlik ve dezenfekte işlemlerini sağlayan ekipler, son olarak Yenidoğan ve Serdar Mahalleleri ile Kuruçeşme bölgesinde hummalı bir çalışmaya imza attı. Tazyikli su, köpüklü su ve ilaçlı su ile cadde ve sokaklara müdahale eden ekipler, Kurban Bayramı öncesinde yaptıkları çalışmalarla bölge halkından takdir topladı.

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