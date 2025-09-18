SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Yenilen takımın taraftarı yeni stadyuma böyle zarar verdi

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu’nda Niğde Belediyespor’un, sahasında 68 Aksarayspor ile oynadığı maçın ardından konuk ekip taraftarları 5 Şubat Stadyumu’nun tuvaletlerine zarar verdi.

Yenilen takımın taraftarı yeni stadyuma böyle zarar verdi
Berker İşleyen

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu’nda Niğde Belediyespor ile 68 Aksarayspor, dün saat 19.00’da Niğde 5 Şubat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Maçın ardından centilmenliğe gölge düşüren görüntüler ortaya çıktı. Mağlup olan 68 Aksarayspor taraftarlarının, yeni açılan 5 Şubat Stadyumu’nun tuvaletlerine ciddi hasar verdiği belirlendi. Niğde Belediyespor yönetimi, kamu kaynaklarıyla inşa edilen modern tesise verilen bu zararı kınayarak, yaşananların spora ve centilmenlik ruhuna yakışmadığını vurguladı. Kulüp yetkilileri, benzer olayların bir daha yaşanmaması için gerekli girişimlerin başlatıldığını açıkladı.

BAŞKAN ÖZDEMİR’DEN SERT TEPKİ

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepkisini şu şekilde dile getirdi:
"Yakışmadı. Yenilgiyi hazmedemiyorsanız futbol izlemeyin, takım tutmayın, bu kadar basit. Ne geçti elinize kamu malına zarar vererek? Böyle insanlar futboldan men edilmeli, ağır cezalar uygulanmalı. Kamu malına, daha yeni yapılan bir stada yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyor, yapanları milletimize ve Allah’a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yenilen takımın taraftarı yeni stadyuma böyle zarar verdi 1

Yenilen takımın taraftarı yeni stadyuma böyle zarar verdi 2

Yenilen takımın taraftarı yeni stadyuma böyle zarar verdi 3

Yenilen takımın taraftarı yeni stadyuma böyle zarar verdi 4

Yenilen takımın taraftarı yeni stadyuma böyle zarar verdi 5

Yenilen takımın taraftarı yeni stadyuma böyle zarar verdi 6

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakü sokakları, Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si için 9. kez piste dönüştürüldüBakü sokakları, Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si için 9. kez piste dönüştürüldü
FIFA yeni dünya sıralamasını açıkladı! Türkiye...FIFA yeni dünya sıralamasını açıkladı! Türkiye...
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.