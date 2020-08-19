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Yenilenebilir enerjiye temmuzda 4,1 milyar liralık destek

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.08.2020 11:12 | Son Güncelleme

YEKDEM kapsamındaki santraller, geçen ay 6,3 milyon megavatsaat elektrik üretti

İSTANBUL (AA) - FİRDEVS YÜKSEL - Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten santrallere temmuzda yaklaşık 4,1 milyar liralık destek sağlandı.

AA muhabirinin Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerinden yaptığı derlemeye göre, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamındaki teşviklerden bu yıl toplam kurulu gücü 21 bin 49 megavatı bulan 817 santral yararlanıyor.

Söz konusu santrallere, geçen ay 4 milyar 68 milyon 859 bin 518 lira teşvik ödemesi yapıldı. Bu miktarın 1 milyar 172 milyon 54 bin 708 liralık bölümü lisanssız elektrik üretimi yapan santrallere tahsis edildi.

YEKDEM kapsamındaki santraller, temmuzda toplam 6 milyon 341 bin 545 megavatsaat elektrik üretti. Bunun 5 milyon 42 bin 74 megavatsaatini lisanslı, 1 milyon 299 bin 471 megavatsaatini ise lisanssız elektrik üretim santralleri karşıladı.

Enerji portföyündeki yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını en üst seviyede kullanmayı amaçlayan Türkiye, YEKDEM kapsamında rüzgar, hidroelektrik, jeotermal, biyokütle ve güneş enerjisi kaynaklarından elde edilen elektriğe kilovatsaat başına alım garantisi uyguluyor.

Mekanizma kapsamında elektriğin kilovatsaatine rüzgar ve hidroelektrik için 7,3 dolar/sent, jeotermal için 10,5 dolar/sent, biyokütle ve güneş için de 13,3 dolar/sent teşvik veriliyor. Teşvikler, yerli ekipman kullanımına göre değişiklik gösterebiliyor.

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