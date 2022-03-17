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Yenilenen Ankara Toptancı Balık Hali 23 Nisan'da açılacak

17.03.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yenilenen Ankara Toptancı Balık Hali 23 Nisan'da açılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yenilenen Ankara Toptancı Balık Hali'nin 23 Nisan'da açılacağını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim öncesi Ankara Toptancı Hali esnafına verdiği sözü yerine getirmek amacıyla başlattığı yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Başkentin yaş sebze-meyve ve balık ihtiyacını karşılayan 4 bin metrekarelik alana sahip Ankara Toptancı Hali'nin yıpranan bölümleri yenilenirken, Balık Hali'nin de yıkılarak yeniden inşa edilmesi için çalışma başlatıldı.

Balık Hali, yeni tasarımıyla 14 dükkan ve soğuk hava deposu ile daha modern görünüme kavuşacak.

Çalışmaların yüzde 85'inin tamamlandığı Ankara Toptancı Balık Hali'nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda açılması planlanıyor.

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