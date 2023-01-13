Yenilenen köy okulunda hem küçükler hem büyükler eğitim alıyor

Milli Eğitim Bakanlığının "Köy Yaşam Merkezleri" projesi kapsamında yenilenen okul, 117 haneli 550 nüfuslu mahallede yaşayan kadınların en önemli sosyal yaşam alanlarından birisi haline geldi.

İlkokul binasında biçki dikiş ve okuma yazma kursuna katılan kadınlara ilkokul öğretmeni Nazile Yeşilli tarafından çocuk gelişimi üzerine eğitimler de veriliyor.

"İLGİDEN MEMNUNUZ"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının projesi kapsamında Melikşah Mahallesi'ndeki okulun tadilat yapılarak modern bir görünüme kazandırıldığını söyledi.

Projenin mahalle sakinlerinden büyük ilgi gördüğünü aktaran Kılıç, şöyle konuştu:

"Bu okul bünyesinde bir ilkokul, bir anasınıfı ve aynı zamanda Halk Eğitim Merkezine ait kurslarımız var. İlkokulumuzda 18 öğrenci, okul öncesinde 6 öğrenci, halk eğitim merkezi üzerinden açmış olduğumuz kurslarda ise 24 kursiyerimiz bulunuyor. Biz ilgiden çok memnunuz. Velilerimiz okula yoğun bir şekilde katılım gösteriyorlar. Velilerimiz, anneler, nineler, büyükler şu an bizim açmış olduğumuz kurslara ve okuldaki etkinliklere yoğun ilgi göstermeye devam ediyorlar."

Kılıç, köy yaşam merkezinin aynı zamanda mahalle sakinleri açısından günün belirli kısımlarında kullandıkları bir sosyal alan oluşturduğunu sözlerine ekledi.

"VELİLERİMİZ ÇOK FAZLA KIYMET BİLİYOR"

Okul öğretmeni Nazile Yeşilli de köy okulunda görev yaptığı için mutlu olduğunu belirtti. Birleştirilmiş sınıfta öğretmen olmanın avantajlarına odaklanmaya çalıştığını aktaran Yeşilli, "Enerjimiz çok güzel. Hem eğitim anlamında ilerliyoruz hem de oyunlar oynuyoruz etkinlikler yapıyoruz. Velilerimiz çok fazla kıymet biliyor. Bu eğitimlere çok önem veriyorlar. Öğrencilerle ve velilerimizle birlikte okuma saatleri yapıyoruz." dedi.

OKUL, YAŞAM MERKEZİ OLDU

Mahalle sakinlerinden 60 yaşındaki Kadın Baş ise torunlarıyla birlikte okula geldiğini ve çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Çocuklarımız mahallemizde okula gidiyorlar. Biz de okuma öğreniyoruz, etkinlikler yapıyoruz. Çok iyi oldu." ifadelerini kullandı.

Okuduğu okulda, çocuğuyla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydeden mahalle sakinlerinden Zeynep Demir de "Yani böyle bir okulun olması bizim için gayet iyi oldu. Ana sınıfımız açıldı. Çocuklarımız mahalleden başka yere gitmeden burada eğitim ve öğretim alıyorlar." diye konuştu.

"BURASI BİZE ÇOK ŞEY KATTI"

Mahallerindeki atıl okulun güzel görünüme kavuştuğunu ve hayat bulduğunu belirten Hacer Özdemir ise "Burası bize çok şey kattı. Aynı zamanda burası bizim için bir sosyalleşme alanı oldu. Gayet memnunuz." ifadelerini kullandı.

Daha önce okuma yazmayı bilmediğini ve açılan yaşam merkezi sayesinde okuma yazmayı öğrendiğini dile getiren 33 yaşındaki Filiz Demiröz ise şöyle konuştu:

"Öğretmenimize çok teşekkür ediyorum. Bana da vakit ayırıyor. Okuma yazma bilmiyordum. Şimdi okuma yazmayı öğrendim. Bu benim için çok mutlu bir şey. Oğlumla beraber okuma yapmak, çok güzel bir duygu. Her şeyde paniklememeyi öğrendim. Çocuklarımla daha çok vakit geçirirken, onları daha çok memnun etmek için uğraşıyorum."

