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Yenilenen Sivasspor göz doldurdu

SİVASSPOR HABERLERİ  | 19.08.2019 12:17 | Son Güncelleme

Süper Lig'de yeni sezona teknik heyetin yanı sıra oyuncu kadrosunda da önemli değişikliklerle başlayan Demir Grup Sivasspor, ligdeki ilk maçında Beşiktaş'ı 3-0 gibi farklı skorla mağlup ederek göz doldurdu.

Yenilenen Sivasspor göz doldurdu

Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve getirilmesinin ardından kadroda revizyona gitti. Ligi geçen sezon 41 puanla 12. sırada tamamlayan Demir Grup Sivasspor'da yeni sezon öncesinde 10 futbolcuyla yollar ayrıldı. Sivas ekibi, sözleşmesi sona eren futbolculardan Mattias Bjarsmyr, Muhammet Demir, Douglas, Özer Hurmacı, Fousseni Diabate, David Braz, Tolgahan Acar, Gabriel Torje, Delvin N'Dinga ve Sergio Rochet ile yollarını ayırdı.

KADRODA REVİZYON
Çalımbay'ın raporu doğrultusunda kadroda önemli değişikliklere giden Sivasspor, 11 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlılar, transfer döneminde kaleyi Mamadou Samassa ve Muammer Zülfikar Yıldırım, savunmayı Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Furkan Sağman ve Marcelo Goiano, orta sahayı Armin Djerlek, Isaac Cofie, Volkan Eğri ve Fernando Andrade ile gol yollarını ise Mustapha Yatabare'yi renklerine bağlayarak güçlendirdi.

Geçen sezon sözleşmesi sona eren defans oyuncusu Paul Papp da kırmızı-beyazlı ekiple 1 yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Demir Grup Sivasspor, transfer döneminde özellikle Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği genç oyuncu Emre Kılınç'ı da kadrosunda tutmayı başardı.

Sezona yeni teknik heyet ve yenilenen kadrosuyla Beşiktaş maçıyla başlayan kırmızı-beyazlılarda, yeni transferler Samassa, Muammer Zülfikar Yıldırım, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Cofie, Dos Santos ve Yatabare, ilk resmi müsabakalarına çıktı. Sivas ekibi, yeni transferlerin performanslarıyla öne çıktığı Beşiktaş karşılaşmasını, Mert Hakan Yandaş, Yatabare ve Emre Kılınç'ın golleriyle 3-0 kazandı.

KIRMIZI-BEYAZLILAR'DAN EN İYİ İKİNCİ BAŞLANGIÇ
Süper Lig'de 14. sezonunu geçiren Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş'ı 3-0 yenerek ilk haftalar itibarıyla sezona en iyi ikinci başlangıcını yaptı. 2007-2008 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 yenen kırmızı-beyazlılar, bu sezon da Beşiktaş'ı aynı skorla geçti.

Sivas ekibi, ligde ilk haftalarda oynadığı 14 maçta 5 galibiyet, 6 mağlubiyet, 3 beraberlikle sahadan ayrıldı. Bu karşılaşmalardan 9'unu sahasında 5'ini deplasmanda oynayan kırmızı-beyazlılar, 17 gol attı, 14 gol yedi.

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