Yenilgi sonrası deprem! Brezilya Teknik Direktörü Tite, istifa etti

Katar Education City Stadı’nda Brezilya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver’ın düdük çaldığı karşılaşmanın normal süresi 0-0 bitti. Uzatmalara giden karşılaşmada 105+1’inci dakikada Brezilya Neymar ile öne geçmeyi başardı. Ancak Hırvatistan 117’nci dakikada Petkovic ile Neymar'a cevap vererek karşılaşmayı penaltılara taşımayı başardı.

Seri penaltı atışları sonrası Hırvatistan, Brezilya’yı 4-2’lik skor ile mağlup etti. Hırvatistan’da Vlasic, Majer, Modric ve Orsic penaltıları değerlendirirken; Brezilya’da ise Casemiro ve Pedro fileleri havalandırdı, Rodrygo ve Marquinhos ise penaltıdan yararlanamadı. Bu sonucun ardından Hırvatistan, Dünya Kupası’nda yarı finale yükselen takım oldu.

TITE GÖREVİ BIRAKTI

Karşılaşma sonrası konuşan Tite, "1.5 yıl önce söylediğim gibi görevimi bırakıyorum. Ben sözünü ikiletecek biri değilim. Bunu drama haline getirmeye gerek yok. Yerime geçebilecek harika teknik direktörler var." dedi.



