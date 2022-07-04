YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Yenilikçi dijital ödeme sistemlerinin kullanımı her geçen gün artıyor

Yenilikçi dijital ödeme sistemlerinin kullanımı her geçen gün artıyor

04.07.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mastercard'ın 35 binden fazla kişinin katıldığı araştırmasına göre, 2021'de katılımcıların yüzde 85'i en az bir yeni ödeme yöntemi kullandığını bildirdi

İSTANBUL (AA) - Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EEMEA) bölgesinde dijital ödeme sistemlerindeki yenilikleri kullananların sayısı her geçen yıl artıyor.

Mastercard'dan yapılan açıklamada, şirketin Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya, Suudi Arabistan, Kenya, Mısır, Güney Afrika, Pakistan ve Fas'ı kapsayan EEMEA bölgesini yakından incelendiği araştırmasının sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, nakit ödeme, özellikle küçük işlemlerde popülerliğini korumaya devam ediyor. Katılımcıların yüzde 66'sı geçen yıl nakit ödeme yaptığını açıklıyor. Genel olarak, ankete katılanların yüzde 35'i geçen yıl daha az nakit kullandığını söylerken, dörtte birinden fazlası bu ödeme şeklini artırdığını belirtiyor.

Elektronik ticaret işletmeleri her geçen gün artıyor. Yenilikçi ödeme sistemleri, gelişmiş bankacılık altyapısı, dijital ve mobil ödemeler, adaptasyonu yüksek genç nüfus sayesinde her sektörde kemikleşmeye başladı. Gelecek 3 yılda her iki işlemden birinin online ortamda yapılacağı öngörülüyor. Dijital ödeme kullanımının her geçen gün arttığı, gelecek dönemde de yükselişin süreceği belirtiliyor.

Mastercard'ın dünya genelinde 35 binden fazla kişinin katıldığı araştırmada tüketicilere "kripto", "Şimdi al Sonra Öde (BNPL)", "dijital ödemelerin momentumu", "biyometride güvenlik ve kolaylık" ve "günlük finans" olmak üzere 5 odak alanda sorular soruldu.

Buna göre, 2021'de insanların yüzde 85'inin en az bir yeni ödeme yöntemi kullandığı ortaya çıktı. Tüketicilerin yüzde 71'i parmak izi tanıma sistemi, yüzde 63'ü ise ödeme yapmak için yüz tanıma sistemini kullandığını bildirdi. Tüketicilerin yüzde 65'i BNPL taksit planını büyük veya acil bir satın alma için kullanmayı tercih ederken, yüzde 35'i küçük, günlük bir satın alma için de kullanmayı tercih ediyor.

- Tüketiciler biyometrik ödemeler konusunda endişeli

Araştırmaya göre, biyometrik ödemeler kolay ve güvenilir olsa da kullanıcılarda veri erişimine ilişkin endişelerin olduğu ortaya çıktı. Biyometrinin en sık kullanıldığı alanlar "hesaplar/uygulamalar veya mobil satın almalar için kimlik doğrulaması" olurken, mağaza içi satın almada çok tercih edilmediği görüldü.

Şimdi Al Sonra Öde (BNPL) çözümünün 2021'de global e-ticaret işlemlerinin yüzde 9'unu oluştururken, 2026'da bu rakamın yüzde 24'e çıkması bekleniyor.

Araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 11'i dijital bir varlık kullanarak satın alma işlemi gerçekleştirirken, yüzde 36'sı ise gelecek dönemde kripto ile ödemenin gerçekleştirebileceğini belirtti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeryüzü Çocukları Derneğinden öğrenciler için yıl sonu etkinliğiYeryüzü Çocukları Derneğinden öğrenciler için yıl sonu etkinliği
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Cengizhan Şimşek başpehlivan olduKırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu
Van'da 22 fabrikanın toplu açılış, temel atma ve tahsis töreni düzenlendi (1)Van'da 22 fabrikanın toplu açılış, temel atma ve tahsis töreni düzenlendi (1)
Anahtar Kelimeler:
dijital

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:31
Sabah
05:30
Öğle
13:13
İkindi
17:13
Akşam
20:47
Yatsı
22:36

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Pazartesi

Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
İnan Eczanesi
Arnavutkoy
Eczane Avlu 34
Arnavutkoy
Botanik Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

"Her şeye başkaldırmaya gerek yok" çıkışı!

"Her şeye başkaldırmaya gerek yok" çıkışı!

''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.