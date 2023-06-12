Yenimahalle Belediyesi’nden 17 köpeğin ağaca asılması olayıyla ilgili açıklama

Dün Ankara’da 14’ü canlı, 3’ü telef olmuş halde olmak üzere toplam 17 köpek hayvanseverler tarafından ağaca asılı halde bulunmuştu.

Olayın kamuoyuna yansıyan şeklinde Yenimahalle’de gerçekleştiği belirtilirken, Yenimahalle Belediyesi tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Olaya dair haberlerin hata içerdiği, yaşanan durumun Yenimahalle’de değil, Keçiören’de gerçekleştiği öne sürülen açıklamada, “Ankara Büyükşehir Belediyesi, yasal işlemler için ise Keçiören İlçe Tarım Müdürlüğü müdahil olmuştur” denildi.

