YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Yenişehir Kaymakamı Beşikci vatandaşlarla bir araya geldi

Yenişehir Kaymakamı Beşikci vatandaşlarla bir araya geldi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 13.10.2020 14:26 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.İlçe genelinde sık sık vatandaş ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Kaymakam Beşikci, İplik Mahallesini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Yenişehir Kaymakamı Beşikci vatandaşlarla bir araya geldi

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
İlçe genelinde sık sık vatandaş ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Kaymakam Beşikci, İplik Mahallesini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafla iş yerlerinde görüşen Kaymakam Beşikci, ardından hane ziyaretleri gerçekleştirdi. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Kaymakam Beşikci, vatandaşlarla uzun uzun sohbet etti.
Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Kaymakam Beşikci, sosyal belediyeciliği benimsemiş ve sosyal sorumluluk bilinci olan bir yönetim anlayışıyla, vatandaşları sıklıkla ziyaret etmeye önem verdiklerini söyledi. Kaymakam Beşikci, "Hemşehrilerimizle bir araya gelerek talep, öneri ve görüşlerini bizzat dinlemenin, sunacağımız hizmetler için daha verimli olacağını düşünüyoruz. Vatandaşlarımız da ziyaretlerimizden oldukça memnun. Hizmetlerimizin kalitesi ve geri dönüşümü açısından vatandaşlarımızı ziyaretlerimiz devam edecek. Kıymetli Yenişehirli hemşehrilerimizin en iyi hizmeti alması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

Yenişehir Kaymakamı Beşikci vatandaşlarla bir araya geldi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'2 yıl sonra burnumdan düştü! Şaşırdım ve korktum' '2 yıl sonra burnumdan düştü! Şaşırdım ve korktum'
Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka SeslendiBaşbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka Seslendi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Merhum Cemal Şahan vefatının ikinci yılında mezarı başında anıldı
Merhum Cemal Şahan vefatının ikinci yılında mezarı başında anıldı
Bitlis’te yüz yüze eğitim başladı
Bitlis’te yüz yüze eğitim başladı
Şahinbey’e 210 konut daha
Şahinbey’e 210 konut daha
Varsak şehir girişi zakkumla güzelleşti
Varsak şehir girişi zakkumla güzelleşti
Sahte alkolden bir ölüm de Kuşadası’nda yaşandı
Sahte alkolden bir ölüm de Kuşadası’nda yaşandı

Diyarbakır Namaz Vakitleri 13 Ekim Salı

İmsak
04:58
Sabah
06:19
Öğle
12:10
İkindi
15:20
Akşam
17:52
Yatsı
19:07
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İzol’dan Kobani olaylarına ilişkin gözaltı değerlendirmesi
İzol’dan Kobani olaylarına ilişkin gözaltı değerlendirmesi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Dicle’de öğrencilere yönelik deprem ve yangın tatbikatı
Dicle’de öğrencilere yönelik deprem ve yangın tatbikatı
Ninova AVM dev kadrosunu büyütüyor
Ninova AVM dev kadrosunu büyütüyor
Diyarbakırlı Şehidin Kardeşi: Sorun Kürt Türk Sorunundan Öte Rant Sorunu
Diyarbakırlı Şehidin Kardeşi: Sorun Kürt Türk Sorunundan Öte Rant Sorunu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.