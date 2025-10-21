Mynet Trend

Yer: Hatay! 1500 yıllık çivi yazılı tabletler bulundu! Bakın üstünde neler yazıyor...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay'daki Aççana Höyük'te yürütülen kazılarda, milattan önce 1500-1400 yıllarına tarihlenen çivi yazılı tabletlerin gün yüzüne çıkarıldığını duyurdu. Ersoy, "Bu buluntular, geç Tunç Çağı’nın süper güçlerinden olan Mitanni İmparatorluğu’nun yaşamına ışık tutuyor" ifadesini kullandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Aççana Höyük'te milattan önce 1500-1400'e tarihlenen çivi yazılı tabletler bulundu.

Haberi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya üzerinden duyurdu. Bakanın aktardığına göre Aççana Höyük, Eski Alalah kenti kazılarında İdrimi Hanedanlığı dönemine ait çivi yazılı tabletler bulundu. Tabletler milattan önce 1500-1400'e tarihlendi.

MOBİLYA SİPARİŞLERİ YER ALIYOR

Tabletlerde mobilya siparişleri, farklı şehirlerden gelen çalışan listeleri ve gıdayla hammadde dağıtımıyla ilgili bilgiler yer alıyor. Buluntular, geç Tunç Çağı'nın süper güçlerinden olan Mitanni İmparatorluğu'nun himayesindeki bir bölgesel krallığın sadece dini değil, aynı zamanda idari ve ekonomik hayatına da ışık tutuyor.

Hatay
