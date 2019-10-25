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Yer: İstanbul! Bataklığa saplanan inek için seferber oldular

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 25.10.2019 09:24 | Son Güncelleme

İstanbul Arnavutköy’de hayvan pazarına götürülecek olan inek otlak alanında bataklığa saplandı. Çobanın kurtarma çabaları sonuç vermeyince itfaiye ekipleri bataklığa saplanan ineği kurtararak sahibine teslim etti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Araç Muayene İstasyonunun arkasındaki otlak alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvan pazarında satılmak üzere şehir dışından getirilen inek otlaması için yeşillik alana salındı.

İnek, otladığı sırada başındaki çobanın bir anlık dikkatsizliği sonucu sürüden kaçarak bataklığa saplandı. Durumu gören hayvanların çobanı ineği kurtarmak için uğraşsa da başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

BATAKLIĞA SAPLANAN İNEK KURTARICI ARACIYLA KURTARILDI

Yeşillik alana gelen itfaiye ekipleri boğazına kadar bataklığa saplanan ineğin çevresinde biriken toprakları kazdıktan sonra bedeninin altından ip geçirerek hayvanı olduğu yerden yukarıya kaldırdı.

Kurtarıcı aracına bağlı vinçle yukarı kaldırılan ineğin ayakları tamamen bataklığa saplandığı için ekipler yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışmasının ardından ineği mahsur kaldığı bataklıktan kurtararak sahibine teslim etti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
inek bataklık istanbul

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