Mynet Trend

Yer: Sultangazi! Genç kızın korku dolu anları kamerada

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 29.07.2019 09:51 | Son Güncelleme

Sultangazi'de, trafiğin yoğun olduğu caddede kamyonetin arkasına takılan patenli genç kız yere düşerek kafasından aldığı darbeyle yaralandı.

  1. Yıl Mahallesi'nde akşamüstü trafiğin yoğun olduğu saatlerde B Caddesi'nde patenli genç kızın takıldığı kamyonetten dengesini kaybederek düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Bir kamyonetin arkasına takılarak seyahat etmeye çalışan genç kız, B Caddesi'nde dengesini kaybederek, sert bir şekilde yere düştü. Başını yere çarpan genç kız yaralandı. Arkadan gelen araçların hızlı olmaması olası bir faciayı önledi. Yaşananlardan habersiz olan kamyonet sürücüsü ise yoluna devam etti. Yere düşen kızın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan kaza, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin arkasına takılan patenli genç kız, B Caddesi'nde trafik ışıklarına yakın kamyonet sürücüsünün ani hız yapmasından dolayı dengesini kaybederek sert bir şekilde yere düşüyor. Yaşananlardan habersiz olan kamyonet sürücüsünün yaklaşık 5 metre ileride bulunan kırmızı ışığın araçlara yanması üzerine durduğu görülüyor.

Kaynak: DHA

PARTNERKuzey ışıkları hakkında 20 ilginç bilgi!Kuzey ışıkları hakkında 20 ilginç bilgi!
Piyasaya süreceklerdi! Tam 14 ton...Piyasaya süreceklerdi! Tam 14 ton...
Büyük tartışma yaratmıştı! Bakanlıktan açıklama geldiBüyük tartışma yaratmıştı! Bakanlıktan açıklama geldi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sultangazi paten

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu da oldu! Uçakta ilginç olay: O anları telefonla kaydetti

Bu da oldu! Uçakta ilginç olay: O anları telefonla kaydetti

Tehlikeli gerilim! Afganlı grup bir vatandaşı yaralayınca...

Tehlikeli gerilim! Afganlı grup bir vatandaşı yaralayınca...

Dışarısı 44 derece, içeride soba yakıyorlar!

Dışarısı 44 derece, içeride soba yakıyorlar!

Herkes akın etti, kilometrelerce sıra oldu! Adım atacak yer kalmadı

Herkes akın etti, kilometrelerce sıra oldu! Adım atacak yer kalmadı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Büyük ikramiyeyi alan çiftçi, köyüne geri döndü

Büyük ikramiyeyi alan çiftçi, köyüne geri döndü

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sosyal medya bunu konuşuyor! 'Türksünüz' dedi ve...

Sosyal medya bunu konuşuyor! 'Türksünüz' dedi ve...

Görenler telefonlarına sarıldı!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da astsubayın ailesini neden katlettiği ortaya çıktı

Astsubay cinnet getirmişti! Sebebi akıllara durgunluk verdi

Antalya'da 14 ton sahte gübre ve zirai ilaç ele geçirildi

Piyasaya süreceklerdi! Tam 14 ton...

Enerji Bakanlığı'ndan Kaz Dağları açıklaması

Büyük tartışma yaratmıştı! Bakanlıktan açıklama geldi

Meteoroloji'den son hava durumu raporu (29 Temmuz hava durumu)

Dikkat! Sıcaklık yükseliyor

Sağlık Bakanı Koca'dan, halk ozanı Engin Nurşani'nin tedavisine destek

Ünlü ozan için bakanlık harekete geçti

Korkunç ölüm! Ormanlık alanda parçalanmış halde bulundu

Korkunç ölüm! Ormanlık alanda parçalanmış halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.