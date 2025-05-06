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Yer yerinden oynayacak! Arda Turan için Fenerbahçe iddiaları sosyal medyayı karıştırdı... Acun Ilıcalı'dan gece yarısı açıklama geldi

Eyüpspor ile harika işlere imza atan Arda Turan için geçtiğimiz günlerde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk devreye girmiş, taraflar Londra'da bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirmişti. Tüm bunlar yaşanırken Arda Turan için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Yer yerinden oynayacak! Arda Turan için Fenerbahçe iddiaları sosyal medyayı karıştırdı... Acun Ilıcalı'dan gece yarısı açıklama geldi
Berker İşleyen

Teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor'da başlayan Arda Turan, Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirmesinin ardından yurt dışına adım atmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde ismi Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile ciddi şekilde anılan ve tarafların Londra'da bir araya gelerek resmi olarak görüştüğü öğrenilmişti.

ORTALIĞI KARIŞTIRACAK İDDİA

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Tüm bunlar yaşanırken Arda Turan ile ilgili olarak çok sürpriz bir gelişme yaşandı. 38 yaşındaki teknik direktöre Süper Lig'den hiç beklenmedik bir talip çıktığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE VE ARDA TURAN...

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Ertan Süzgün'ün haberine göre, Shakhtar Donetsk'in Arda Turan'a olan ilgisi dışında 38 yaşındaki teknik direktör için Süper Lig'den bir takımın da talebi bulunuyor. Haberin detaylarında Arda Turan'a talip olan Süper Lig ekibinin adı verilmezken, bu takımın Mourinho'dan beklenen performansı alamayan ve yeni sezona yeni bir hoca ile başlayacağı konuşulan 'Fenerbahçe' olduğu iddia edildi.

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA

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Arda Turan ile olan yakın dostluğu bilinen Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan konuyla alakalı olarak gece yarısı bir yalanlama gelse de sosyal medyada bu iddia gündem oldu.

Ilıcalı açıklamasında "Son birkaç gündür, Futbol Takımımız odağında, alternatif teknik direktör isimleri üzerinden suni bir gündem yaratılmaya çalışılmaktadır. Son dönemde şahsımla ilgili gündeme getirilmeye çalışılan gerçek dışı pek çok iddia ve söylemler gibi teknik direktör gündeminin de gerçeklerle ilgisi yoktur. Gerçek dışı bu iddiaların hiçbirine itibar edilmemesini rica ederim." ifadelerini kullandı.

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