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  4. Yer yerinden oynayacak! Farah Zeynep Abdullah’ın ardından Kızılcık Şerbeti'ne bomba bir isim daha

Yer yerinden oynayacak! Farah Zeynep Abdullah’ın ardından Kızılcık Şerbeti'ne bomba bir isim daha

29.11.2023 14:56 | Son Güncelleme:
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Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti her bölümüyle büyük yankı uyandırıyor. Cuma akşamlarının sevilen ve ilgiyle izlenen dizisi son olarak Farah Zeynep Abdullah’ın konuk olması ile sosyal medyada gündem olmuştu. Bihter filminden sonra Kızılcık Şerbeti'nde görünen Farah Zeynep Abdullah’ın başörtülü hali çok konuşulmuştu. Kızılcık Şerbeti'ne bomba bir isim daha katıldı. Duyanlar inanamadı.

Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çekiyor. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı diziye son olarak Farah Zeynep Abdullah’ın konuk olması gündem olmuştu.

farah

Bihter filminden sonra Kızılcık Şerbeti'nde Dilruba karakterine hayat verecek olan Farah Zeynep Abdullah’ın başörtülü hali ise çok konuşulmuştu. Dizinin asıl bombası ise 29 Aralık’taki 45. bölümde yaşanacak.

KIZILCIK fatih

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçen sezon dizide şarkısı da çalınan Ajda Pekkan sevilen diziye konuk olacak. Süperstar Kıvılcım’ın (Evrim Alasya) program sunduğu kanalın yılbaşı eğlence programına katılacak.

Kızılcık Şerbeti doğa

Pekkan geçen sezon diziye RTÜK cezası verildiği günlerde sahne aldığı mekanda kendisini izlemeye gelen dizinin Fatih’i Doğukan Güngör’le sohbet etmiş ve sahneden sansür kararını kınamıştı.

Kızılcık Şerbeti Ajda

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