Yerleşim birimlerindeki terör operasyonları için eğitim alan ilk kadın astsubay göreve hazır

Okulda önceki yıl düzenlenen komando kursuyla Türkiye'nin ilk kadın komando astsubayları olan 20 asker arasında yer alan 24 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Su Yıldız, "12. Dönem Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Harekat Kursu"nu da başarıyla tamamlayarak Türkiye'de bu eğitimi alan ilk kadın jandarma unvanını elde etti.

İç içe geçmiş yapılar, tüneller, yakılmış arabalar, barikatlar gibi gerçekçi parkurların bulunduğu eğitim alanında kursiyerler, silah ve sistem kullanım tekniği, gizlenme, kamuflaj, hayatı idame, gözetleme ve yakın dövüş gibi alanlarda uygulamalı eğitim alıyor. Merkez, sadece yurt içi değil farklı ülkelerden misafir kursiyerleri de ağırlıyor.

İZMİR (AA) - HALİL FİDAN - Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında düzenlenen meskun mahalde teröristle mücadele kursunu tamamlayan ilk kadın olan Jandarma Komando Astsubay Çavuş Su Yıldız, kendisine verilecek kritik görevleri bekliyor.

"Göreve devam ederken gönüllü olarak Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında düzenlenen komando temel kursuna başvuruda bulundum. Onaylandıktan sonra eğitime başladım ve kursu başarıyla bitirerek ülkemizdeki ilk kadın komandolardan biri olmanın gururunu yaşadım. Ardından söz konusu okula öğretmen olarak atamam yapıldı. Yeni görev yerimde siyah kuşak sahibi olup okulumuzda kurs gören subay ve astsubay komandoların yakın boğuşma derslerinde eğitmen olarak görev almaktayım."

Ankara Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinden mezun olduktan sonra Yalova'nın Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde asayiş tim komutanı olarak atandığını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

Astsubay Çavuş Su Yıldız, çocukluğundan itibaren jandarma olmayı hayal ettiğini, 3 yıl önce bu hayalini gerçeğe dönüştürdüğünü anlattı.

- "İlk kadın olmaktan gurur duyuyorum"

Su Yıldız, jandarma teşkilatının yıllardan beri hem kırsalda hem de şehir içinde teröristle mücadele kapsamında göstermiş olduğu başarıyı göz önünde bulundurarak Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Harekatı Kursuna gönüllü olarak katıldığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Jandarma olmak çocukluk hayalimdi, bir kadın olarak bu görevi en iyi şekilde yapmayı amaçladım. Dört hafta süren kurs gerçekten çok zorluydu ve beni fazlasıyla geliştirdi. 12 dönemdir düzenlenen bu kursu alan ilk kadın olmaktan gurur duyuyorum.

Kurs sayesinde kullandığım silahlara daha da hakim oldum. Seri bir şekilde tüfekten tabancaya, tabancadan tüfeğe geçiş, şarjör değişiklikleri, koridor ve cadde geçişleri, ev araması, kapı ve pencereden geçiş gibi seri operasyonlar gerçekleştirdik. Bu süreçte komutanlarım ve timimle birlikte gerçeği aratmayan tatbikatlar yaptık, bizlere çok şey kattı. Kurslarımız devam ediyor, ben bu kursu alan ilk kadın oldum. Kadın meslektaşlarıma da bu kursu almalarını tavsiye ediyorum. Bizlere ne tür görevler verilirse verilsin vazifemizi yapmaya her zaman hazır olacağız. Ben bizlere bu vatanı emanet eden Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile aziz şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyor, aynı ruh ve inançla vazifeme devam ediyorum."

