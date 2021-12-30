YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Yerli aşı TURKOVAC Erzurum'da uygulanmaya başlandı

Yerli aşı TURKOVAC Erzurum'da uygulanmaya başlandı

30.12.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli aşı TURKOVAC Erzurum'da uygulanmaya başlandı

Acil kullanım onayı verilen yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın uygulanmasına Erzurum'da başlandı.

Erzurum Şehir Hastanesinde sabah saatlerinden itibaren başlayan aşılamaya vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

TURKOVAC'ın hastaneye ulaştığını öğrenip randevuyla hastaneye gelen vatandaşlar sağlık personelince aşılanıyor.

Vatandaşlardan Abdusselam Ergün, AA muhabirine, TURKOVAC aşısının çıkmasını beklediğini belirterek "Aylardır Türk aşısını bekliyorduk. Nasip oldu, geldik ve aşımızı yaptırdık. Milletimiz, ülkemiz için hayırlı olsun." dedi.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehir hastanesinde TURKOVAC'ın uygulanmaya başlandığını hatırlatarak vatandaşların randevu alarak aşılarını yaptırabileceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Omicron'da yeni belirti! El ve ayaklara dikkatOmicron'da yeni belirti! El ve ayaklara dikkat
Omicron paniği! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecekOmicron paniği! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek
Dondurucu soğukların yaşandığı Erzurum'da sahipsiz hayvanlara "sıcak yuva" imkanıDondurucu soğukların yaşandığı Erzurum'da sahipsiz hayvanlara "sıcak yuva" imkanı
Anahtar Kelimeler:
Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 30 Aralık Perşembe

İmsak
05:59
Sabah
07:29
Öğle
12:22
İkindi
14:45
Akşam
17:06
Yatsı
18:30

Erzurum Nöbetçi Eczaneler30 Aralık Perşembe

Uzun Eczanesi
Palandoken
Altunyıldız Eczanesi
Yakutiye
Kayakyolu Eczanesi
Palandoken
Öztürk Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Gaziantep FK'de hedef, genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları transfer etmek

Gaziantep FK'de hedef, genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları transfer etmek

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarın Samsunspor'u konuk edecek

Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarın Samsunspor'u konuk edecek

İznik'te bir aracın duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

İznik'te bir aracın duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Konya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 9'u tutuklandı

Konya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 9'u tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.