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Yerli aşı TURKOVAC Yozgat'ta uygulanmaya başlandı

30.12.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli aşı TURKOVAC Yozgat'ta uygulanmaya başlandı

Acil kullanım onayı verilen yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC, Yozgat Şehir Hastanesinde uygulanmaya başlandı.

Başhekim Dr. Mustafa Kozan, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi bir gün yaşadıklarını söyledi.

İlk yerli aşıların yapıldığını belirten Kozan, "Bir yan etki görmedik. Güvenilir olduğu kanıtlanmış bir aşımız, herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Hatırlatma doz aşısını TURKOVAC olabiliriz." dedi.

TURKOVAC aşısı yaptıran AK Parti Yozgat Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir de mutlu olduğunu dile getirerek, "TURKOVAC, Cumhurbaşkanı'mızın bizzat üzerinde durduğu konulardan birisiydi, müjdeyi verdi, ayrı bir mutluluk içerisindeyiz. Başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Yozgat Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal ise "Üçüncü aşımızı, Türkiye'nin milli ve yerli aşısını yaptırmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Bugün Yozgat'a TURKOVAC aşısı ilk defa geldi ve aşımızı olduk. Bütün hemşehrilerimizi TURKOVAC aşısı olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Fatih Güzel de hatırlatma dozunu yerli aşı yaptırdığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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