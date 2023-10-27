Yerli Cindy Tülin Şahin Photoshop'u abarttı! Tepkilere dayanamayıp sildi! 'Biraz da gerçekleri mi konuşsak'

Tülin Şahin fiziğinin yanı sıra aile yaşantısıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medyada oldukça aktif olan ünlü manken son fotoğrafında Photoshop'u abartınca olanlar oldu.

Sık sık paylaşımlar yaparak sosyal medyada aktif olan Tülin Şahin, katıldığı bir davetten kareler paylaştı.

Işıltılı kıyafetiyle poz veren Şahin'in fotoğrafa photoshop uygulaması gözlerden kaçmadı.

Bacaklarını olduğundan çok daha uzun yaparak fotoğrafı paylaşan Şahin sosyal medyanın diline düştü.

Gelen tepkiler üzerine paylaşımı silen Şahin'e 'Biraz da gerçekleri mi konuşsak', 'Paylaşırken hiç mi görmedin', 'Boyun zaten uzun bu çaba niye' gibi yorumlar geldi.

13 Aralık 1979, Danimarka doğumlu olan Tülin ŞAhin mankenliğin yanı sıra moda tasarımcılığı da yapıyor. ABDli Ünlü manken Cindy Crawford'a aşırı benzerliğinden dolayı kendisi hem Türk hem de dünya basınında Sivaslı Cindy olarak anılıyor.

Şahin 2005 yılında yemek şefi ve televizyoncu Mehmet Özer ile evlenmiş fakat 2017 yılında boşanmıştır.

2019 yılında Portekiz asıllı Londra'lı yatırımcı ve ekonomist Pedro de Noronha (d. 1977) ile Lisbon'da sade bir tören ile evlendi. Kasım 2019'da, kızları Siena dünyaya geldi.









