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Yerli İşletim Sistemi ’Pardus Linux Sistem Yönetimi Uygulamalı Eğitimi’ gerçekleşti

AYDIN HABERLERİ  | 19.02.2020 09:03 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından ‘Kütüphane Eğitimleri’ kapsamında düzenlenen ‘Pardus Linux Sistem Yönetimi Uygulamalı Eğitimi’ Merkez Kütüphane Konferans Salonu’nda gerçekleşti.TÜBİTAK-ULAKBİM’den Uzman Şenol Aldıbaş tarafından verilen eğitim, teorik eğitim ile başlayarak Kütüphane Multimedia Salonunda uygulamalı olarak devam etti.Teorik eğitimde açık kaynak kodlu yazılımların avantajları ve PARDUS hakkında kısa bilgiler veren Aldıbaş, “Pardus adı, Anadolu Parsı’nın bilimsel adı olan Panthera pardus tulliana’dan gelmektedir.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından ‘Kütüphane Eğitimleri’ kapsamında düzenlenen ‘Pardus Linux Sistem Yönetimi Uygulamalı Eğitimi’ Merkez Kütüphane Konferans Salonu’nda gerçekleşti.
TÜBİTAK-ULAKBİM’den Uzman Şenol Aldıbaş tarafından verilen eğitim, teorik eğitim ile başlayarak Kütüphane Multimedia Salonunda uygulamalı olarak devam etti.
Teorik eğitimde açık kaynak kodlu yazılımların avantajları ve PARDUS hakkında kısa bilgiler veren Aldıbaş, “Pardus adı, Anadolu Parsı’nın bilimsel adı olan Panthera pardus tulliana’dan gelmektedir. PARDUS, Debian GNU/Linux temelli Açık Kaynak kodlu bir işletim sistemidir. İnternet üzerinden ücretsiz olarak indirilebilmekte ve kurulabilmektedir. Kişisel veya kurumsal kullanımlar için Pardus’un rekabet edebilir ve sürdürülebilir bir işletim sistemi haline getirilmesi için TÜBİTAK ULAKBİM bünyesinde geliştirme ve idame çalışmaları devam ettirilmektedir.” sözleri ile Pardus hakkında bilgi verdi.
Pardus’un, kamu kurum ve kuruluşlarında yaygınlaştırılabilmesi için kurumsal ihtiyaçları karşılayan Açık Kaynak kodlu alt projeleri bulunduğunu belirten Aldıbaş, Lider Ahenk Merkezi Yönetim Sistemi, Engerek Kimlik Yönetim Sistemi, Ahtapot Bütünleşik Siber Güvenlik Sistemi ve Etkileşimli Tahta Arayüz Projesinin (ETAP) bunların başlıcaları olduğunu aktardı.
Uzman Şenol Aldıbaş’ın TÜBİTAK tarafından geliştirilen yerli yazılım ‘PARDUS’ işletim sisteminin ülkemiz açısından önemini vurgulamasının ardından uygulamalı eğitime geçildi. İki gün boyunca süren uygulamalı eğitimle katılımcılar ‘Pardus İşletim Sistem’ ile ilgili bilgilerini geliştirdiler ve uygulamada yaşadıkları sıkıntıları uzmanına sorarak becerileri arttırdılar.
Eğitim, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkan Vekili Özden D. Faydalıgül’ün Eğitimci Uzman Şenol Aldıbaş’a Teşekkür Belgesi vermesiyle son buldu.

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