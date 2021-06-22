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Yerli Kovid-19 aşısı "TURKOVAC"ın Faz-3 çalışması 40 bin 800 gönüllüyle yürütülecek

22.06.2021 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erciyes Üniversitesi ile TÜSEB iş birliğiyle geliştirilen yerli inaktif Kovid-19 aşısı "TURKOVAC"ın Faz 3 çalışmasında belirlenen şartları taşıyan, yurt içi ve dışından 40 bin 800 gönüllü aşılanacak - Sağlık Bakanlığının e-Nabız'a eklediği "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonu üzerinden bugüne kadar 846 bin 451 başvuru alındı - Faz 3 çalışması için gönüllüler 18-55 yaş aralığında, Kovid-19 geçirmemiş, aşı yaptırmamış, bağışıklık sistemiyle ilgili kronik hastalıkları bulunmayan kişiler arasından seçildi

BURCU ÇALIK - Yerli inaktif Kovid-19 aşısı "TURKOVAC"ın Faz 3 çalışmasında belirlenen şartları taşıyan 40 bin 800 gönüllü aşılanacak.

Türkiye'de devam eden 18 yerli aşı çalışması içerisinde ileri aşamadaki, Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen "TURKOVAC"ta Faz 3 çalışması aşamasına geçildi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Sağlık Bakanlığının e-Nabız'a eklediği "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonu üzerinden bugüne kadar 846 bin 451 başvuru alındı. Belirlenen tıbbi kriterleri sağlayan aday gönüllü sayısı ise 40 bin 822 oldu.

- Gönüllüler 18-55 yaş aralığında, Kovid-19 geçirmemiş, aşı yaptırmamış kişilerden seçildi

Yerli aşı "TURKOVAC"ta Faz 3 çalışması için gönüllüler 18-55 yaş aralığında, Kovid-19 geçirmemiş, PCR testi pozitif olmayan, daha önce Kovid-19 aşısı yaptırmamış, ayrıca Toraks bilgisayarlı tomografisi (BT) testi veya antikoru pozitif olmayan kişiler arasından seçildi.

Ayrıca bağışıklık sistemini etkileyen kronik hastalıklardan "kelebek hastalığı" olarak da adlandırılan Sistemik veya Kutanöz Lupus Eritematozus, otoimmün hastalıklar, Romatoid Artrit, Guillain-Barre Sendromu, Sjögren Sendromu, Glomerülonefrit, Haşimato hastalığı, HIV ve dev hücreli arterit hastalıklarını taşıyanlar da çalışma dışında bırakıldı.

Belirlenen koşulları sağlayan aday gönüllüler ayrıca e-Nabız üzerinden karşılarına çıkan, toplu taşıma araçlarını kullanıp kullanmadığı, çalışıp çalışmadığı, çalışıyorsa insanlara yakın, halka açık bir ortamda mı görev yaptığı sorularının yer aldığı ankete yanıt verdi.

Bu kapsamda başvurular arasından gereken şartları sağlayan yurt içi ve dışındaki 40 bin 800 gönüllünün yerli aşının Faz 3 çalışmasına katılması uygun bulundu.

İlk yerli aşının geliştirilmesiyle birlikte Türkiye, dünyada kendi aşısını geliştiren ilk 10 ülke arasındaki yerini alacak.

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