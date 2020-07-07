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Yerli ve milli buğday çeşidi online tarla günü ile tanıtıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 07.07.2020 14:23 | Son Güncelleme

Antalya İl Tarım Müdürlüğü, online düzenlenilen tarla günü programında, “Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın" projesi kapsamında demonstrasyonu yapılan Özkan Ekmeklik Buğday çeşidini tanıttı.İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Gökhan Karaca, gıda problemi yaşanmaması için müdürlüğün faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Antalya İl Tarım Müdürlüğü, online düzenlenilen tarla günü programında, “Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın" projesi kapsamında demonstrasyonu yapılan Özkan Ekmeklik Buğday çeşidini tanıttı.
İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Gökhan Karaca, gıda problemi yaşanmaması için müdürlüğün faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Pandemi kurallarına dikkat ederek faaliyetlerine devam ettiklerini aktaran Karaca, “Pandemiden önce bir şenlik havası ile el ele kolkola bir arada düzenlediğimiz tarla günlerinde üreticilerimizle buluşuyorduk. Bu yeni normalde ise böyle bir durum maalesef söz konusu olamıyor. İl Müdürlüğü olarak yaptığımız tarla günleri sadece hasat şenliği olarak değil araştırma enstitülerimiz tarafından geliştirilen tohumların üreticilerimiz için demonstrasyonunun ve tanıtımının yapıldığı günler olarak da dikkat çekiyordu. Bizler de üreticilerimizin yeni geliştirdiğimiz bu tohumların üreticilerimiz tarafından tanınması için Köy Kahvesi programını tarla gününde yapmaya kara verdik” dedi.
Facebook üzerinde canlı yayın olarak düzenlenen tarla gününde, “Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın" projesi kapsamında demonstrasyonu yapılan Özkan Ekmeklik Buğday çeşidini tanıttıklarını ifade eden Karaca, “Özkan Ekmeklik Buğday, başak özelliği beyaz kılçıklı olan boyu 95-105 cm arasında Soğuğa, kuraklığa, yatmaya, dane dökümüne dayanıklı sarı pas gibi hastalıklara karşı toleranslı ve dekarda 600-700 kilogram verimi olan bir çeşidimizdir. Ben buradan bu demonstrasyon için gönüllü olan çiftçimize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Umarım yapılan bu çalışmalara verilen bu emekler ülkemiz tarımını daha ileriye götürmeye vesile olur” ifadelerini kullandı.

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