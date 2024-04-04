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Yerli ve yabancı turistler Erciyes'te baharda kayak keyfi yaşıyor

AA AA
04.04.2024 11:23
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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te tatilciler ilkbaharda yağan karla uzayan sezonda kayak yapma fırsatı buluyor.

Uzun pistleri bulunan Erciyes Dağı'nda snowboard, kızak gibi çeşitli kış aktiviteleri de yapılabiliyor. Güvenli kayak merkezi sertifikasına sahip Erciyes'te nisanda da sezon devam ediyor.

Tatilini Erciyes'te geçirmek isteyen ziyaretçiler, 15-16 dereceyi bulan hava sıcaklığı ile kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı pistlerde eğlenceli vakit geçiriyor.

Nisan ayında Erciyes'e gelenlerden kimi kayak yaparken kimi kar topu oynayıp kızakla kayıyor.

"NİSAN AYINDA KAYAK YAPMAYI DÜŞÜNEMEZDİM"

Ziyaretçilerden Metin Yaman, AA muhabirine, İzmir'den kayak yapmak ve ailesiyle güzel zaman geçirmek için Erciyes'e geldiğini söyledi.

Hava sıcaklığının kent merkezinde 25 dereceyi bulduğunu anlatan Yaman, "Kar biraz sulu olsa da yine de beğendik, keyif aldık. Erciyes'te 8 gün kalacağız. Kayak için normalde şubat aylarında gelirdik, bu sene böyle oldu. Nisan ayında kayak yapmayı düşünemezdim. Hava güneşli ve 16 derece, bere falan takmadan kayak yapıyoruz." diye konuştu.

Meksika'dan Kayseri'ye gelen Mariel Arana, ailesi ile ilk defa geldiği Erciyes'i çok beğendiklerini kaydetti.

Nisan ayında kayak yapmanın keyifli olduğunu vurgulayan Arana, sıcak bir mevsimde kayak yapabilmenin farklı bir deneyim olduğunu ifade etti.

Tatil için Ankara'dan gelen Fatih Koçak, güneşli bir havada kayak yapmanın güzel olduğunu, sezon sonunda eğlenceli anlar yaşadıklarını dile getirdi.

Berke Ulu, pistlerin kış mevsimindeki kadar iyi olmasa da kayak yapabilmenin güzel olduğunu belirtti.

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