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Yerry Mina için Fenerbahçe'ye tarih verdiler

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.06.2019 19:41 | Son Güncelleme

İspanya ve Kolombiya basını, Barcelona forması giyen Yerry Mina'ya şu ana kadar en iyi teklifin Fenerbahçe'den geldiğini ve oyuncunun da Sarı-Lacivertli takımı en iyi seçenek olarak gördüğünü yazdı. Haberde Mina'nın son kararını 14 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasındaki Copa America'dan sonra vereceği kaydedildi.

Yerry Mina için Fenerbahçe'ye tarih verdiler

Barcelona'nın kadrosunda düşünmediği Yerry Mina için İspanya ve Kolombiya basınında 'Fenerbahçe' haberleri çıkmaya devam ediyor.

Geçen sezon Everton'da istediği kadar forma şansı bulamayan Yerry Mina'nın kendisine yeni bir kulüp aradığı ve Everton'ın da satın alma opsiyonu kullanmayacağını Barça'ya ilettiği belirtildi.

Dünya Kupası'nda yıldızı parlayan Kolombiyalı stoper için şu ana kadar en iyi teklifin Fenerbahçe'den geldiği ve Yerry Mina'nın da sarı lacivertli takımı en iyi seçenek olarak gördüğü ifade edildi.

COPA AMERICA'DAN SONRA KARAR VERECEK
Yerry Mina'nın 14 Haziran'da başlayacak ve 7 Temmuz'da finali oynanacak olan Copa America'dan sonra son kararını vereceğinin altı çizildi. Zira, Yerry Mina'nın Kolombiya formasıyla göstereceği performans sonrası taliplerinin artacağına dair bir umudu olduğu bilgisi verildi.

Geçen sezon 10'u ilk 11 olmak üzere toplam 13 Premier Lig maçında forma giyen Yery Mina, 1 gol attı ve 1 sarı kart gördü.

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Fenerbahçe Yerry Mina barcelona

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