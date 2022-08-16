YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Yeryüzü Doktorları Gazze için harekete geçti

Yeryüzü Doktorları Gazze için harekete geçti

16.08.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeryüzü Doktorları Gazze için harekete geçti

İSTANBUL (AA) - Yeryüzü Doktorları Derneği, Gazze'de gerçekleşen saldırıların ardından artan sağlık hizmeti ihtiyacı için harekete geçti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, uzun yıllardır sağlık alanındaki hizmetleriyle Gazzelilerin yanında olan Yeryüzü Doktorları, son günlerde yaşanan saldırılar sonrasında acil yardım çalışması başlattı.

Dernek, krizin devam ettiği bölgede hazır bulunan sağlık ekipleriyle saldırılardan olumsuz etkilenenlerin yardımına koşuyor.

Filistin'de 2015'ten bu yana fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinin yanında mobil sağlık ekipleriyle faaliyetlerini ara vermeden sürdüren dernek, saldırılar sonrasında Filistin Sağlık Bakanlığındaki ihtiyaçları takip ederek çalışmalarını yürütüyor. Bu kapsamda hastanelerde tedavi gören yaralıların takibi yapılıyor, evde bakıma ihtiyacı olanlara mobil sağlık ekipleriyle hizmet veriliyor.

Yeryüzü Doktorları Gazze Proje Sorumlusu Mohammed Hejji, Gazze'deki krizin etkileri sürerken yeni bir krizle mücadele etmenin zor olduğunu dile getirerek kadın, çocuk, genç ve yaşlı fark etmeksizin herkesin dışarıda olduğu cuma namazından sonra saldırılar gerçekleştiğini anlattı.

Hastanelerin bu kadar yaralıya müdahale etmeye hazır olmadığına dikkati çeken Hejji, "Saldırılar sonucunda maalesef 48 insan hayatını kaybetti. Yaşanan krizin sonuçları yalnızca bunlar değil. Daha binlerce gözyaşı var. Bir annenin on iki senedir beklediği oğlunu kaybetmesinin acı fotoğrafının tüm Gazzelilerin hafızasından silinmesi yılları alacak, belki de hiç silinmeyecek. Bir anda oynarken saldırılar nedeniyle hayatını kaybeden on çocuğumuz da unutulmayacak. Yaşananlar uzun değildi, sadece 3 gün sürdü ama Gazze için 3 yıl gibi geçti." ifadesini kullandı.

Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney ise kuruldukları günden bu yana Gazze'de faaliyet yürüttüklerini belirtti. Güney, saldırılar nedeniyle tıbbi ihtiyaçları en aza indirgemek için harekete geçtiklerini dile getirerek "Bölgedeki şartlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda saldırılarda yaralanan kişilerin gerekli fizik tedavi hizmetine ve sarf malzemelerine ulaşmasını sağladık. Bu kapsamda mobil ekiplerimizle evde bakım hizmetine ihtiyacı olan kişileri belirledik. Her zaman olduğu gibi Gazze halkının yaralarını sarmak için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Soylu Akreditasyon ve Destek AFAD Gönüllüleri Sertifika Teslim Töreni'nde konuştu:Bakan Soylu Akreditasyon ve Destek AFAD Gönüllüleri Sertifika Teslim Töreni'nde konuştu:
Hakkari'de şehit olan askerin Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldıHakkari'de şehit olan askerin Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı
Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, sürücüler yollarda kaldıBaşkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, sürücüler yollarda kaldı
Anahtar Kelimeler:
Gazze yardım yeryüzü doktorları

İstanbul Namaz Vakitleri 16 Ağustos Salı

İmsak
04:31
Sabah
06:07
Öğle
13:14
İkindi
17:02
Akşam
20:10
Yatsı
21:40

İstanbul Nöbetçi Eczaneler16 Ağustos Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczane
Adalar
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Taner Eczanesi
Arnavutkoy
Brandium Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dekoltesine kimse anlam veremedi! Sınırları zorladı

Dekoltesine kimse anlam veremedi! Sınırları zorladı

Sizi sıkan şeylerden kurtulmak için yeteneklerini kullan

Sizi sıkan şeylerden kurtulmak için yeteneklerini kullan

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Röntgeni görenin canı acıyor: Metal çubuk saplandı!

Röntgeni görenin canı acıyor: Metal çubuk saplandı!

Şimdiye kadar duymadınız! Sarımsağın aşk hayatınıza olan etkisi

Şimdiye kadar duymadınız! Sarımsağın aşk hayatınıza olan etkisi

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.