Yeryüzü Ekoloji Okulu yeni döneme hazırlanıyor

Tepebaşı Belediyesinin Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği ile birlikte hayata geçirdiği Yeryüzü Ekoloji Okulu, gelecek dönem hazırlıklarını sürdürüyor.

Merkezde hizmete girdiği Kasım 2019’dan bu yana okul grupları ile bin 184 öğrenci ve bireysel grup olarak gelen 702 öğrenci olmak üzere toplamda bin 886 öğrenciye eğitim verildi. Kentte yaşayan insanlar ve özellikle çocuklar için deney, gözlem ve eğitim alanları sunan ve korona virüs (Covid-19) dolayısıyla 13 Mart tarihinde eğitimlerine ara veren Yeryüzü Ekoloji Okulu, bu süreçte çocukların endemik, tıbbi aromatik ve şifalı bitkileri, bostan türlerini gözlemlemesi için üç meydanda yer alan yükseltilmiş yataklarda ekim ve dikim çalışmaları gerçekleştirdi. Toplamda 30’dan fazla türde tıbbi aromatik ve şifalı bitki, 16 çeşit bostan bitkisi ve 10 kök ahududu fidesi dikildi.

Yeryüzü Ekoloji Okulunda gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi veren Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, “Böcek oteli yapımı tamamlandı. Arvaryum (arı akvaryumu) yapımı tamamlanırken iki adet Kızılderili çadırı yapıldı ve çocuklarla beraber topraksız tarım uygulaması yapılacak olan nanobio akvaryumu yapımına başlandı. Yeryüzü Ekoloji Okulunda öğrenciler ile buluşturulacak olan formikaryum (karınca akvaryumu) yapımının da başladığı merkeze tohum çeşitlerinin inceleneceği bir de tohumluk kazandırıldı. Çocukların motor fonksiyonlarının gelişmesi ve diğer canlı türlerinin (kuşlar,bitkiler) gözlemlenebileceği bir adet gözlem kulesi ile endemik hayvanların fotoğraflarının yer aldığı puzzle/eşleştrime oyun küpleri yapıldı. Bir adet tırmanma ağacı tasarlanan merkezde sanat duvarı inşası için de çalışmalar başladı. Çocuklara alanın oryantasyonu için sözlü tanıtmak yerine oryantring ile oyunlar aracılığıyla bitki çeşitliliği tanıtılması amaçlanırken bu kapsamda oryantring panosu yapıldı. Yükseltilmiş yataklarda yer alan bitkilerin isimlerinin bulunduğu levhalar yerleştirilen alana, suyun daha tasarruflu kullanılması için damla sulama sistemi yenilendi. Seramik çanaklardan akrilik çalışma ile saksılar yapılırken içerisinde ise petunya yetiştiriliyor. Kompost alanı için herkesin rahatlıkla yararlanabileceği bir kapak tasarlandı. Okul alanında yer alan gölet kendi ekosistemini, kendi yapan biyolojik bir gölete dönüştürüldü. Okulun giriş bölümünde yer alan kayaç parkı olarak kullanılacak alan da mekanik ile tesviye edildi” ifadelerini kullandı.

Normalleşme süreci ile okul alanında bulunan açık sınıflar kullanılmaya başlanacak ve öğretmenler, öğrencileri ile bu alanda derslerini işleyebilecek.

