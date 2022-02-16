YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Yesemek'i geçen yıl 11 bin 500 yerli ve yabancı turist gezdi

Yesemek'i geçen yıl 11 bin 500 yerli ve yabancı turist gezdi

16.02.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yesemek'i geçen yıl 11 bin 500 yerli ve yabancı turist gezdi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Hitit dönemine ait eserlerin yer aldığı Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi’ni 2021 yılında 11 bin 500 kişi ziyaret etti.

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, gazetecilere, ilçe merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Yesemek Mahallesi'nde 518 heykelin bulunduğu, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan "Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi"ne ilginin sürdüğünü söyledi.

Bölgedeki kazıların 31 yıllık aranın ardından geçen yıl yeniden başladığını hatırlatan Çomak, "Yesemek'i geçen yıl 11 bin 500 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. 2021 yılındaki ziyaretçi sayısının pandemi öncesi rakamlara ulaşması bizleri çok mutlu etti. İnşallah bu yıl 20 bin ziyaretçinin üstüne çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Basketbolun ribaund ve blok lideri Kaba kendine güveniyorBasketbolun ribaund ve blok lideri Kaba kendine güveniyor
Karaman'da başından silahla vurulmuş ceset bulunduKaraman'da başından silahla vurulmuş ceset bulundu
Coca-Cola, yeni sezonda Valorant Türkiye Ligi'nin isim sponsoru oluyorCoca-Cola, yeni sezonda Valorant Türkiye Ligi'nin isim sponsoru oluyor

Gaziantep Namaz Vakitleri 16 Şubat Çarşamba

İmsak
05:51
Sabah
07:12
Öğle
12:50
İkindi
15:50
Akşam
18:18
Yatsı
19:33
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yağ yakan mucize çayla 1 haftada 3 kilo vermesi çok kolay

Yağ yakan mucize çayla 1 haftada 3 kilo vermesi çok kolay

Kimse farkında değil! 3 kişiden 1’inde risk var

Kimse farkında değil! 3 kişiden 1’inde risk var

En güzel renklere özel kış parçaları

En güzel renklere özel kış parçaları

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Çocuk sahibi olmak isteyenleri etkiliyor

Çocuk sahibi olmak isteyenleri etkiliyor

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.