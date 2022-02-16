Yesemek'i geçen yıl 11 bin 500 yerli ve yabancı turist gezdi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Hitit dönemine ait eserlerin yer aldığı Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi’ni 2021 yılında 11 bin 500 kişi ziyaret etti.

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, gazetecilere, ilçe merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Yesemek Mahallesi'nde 518 heykelin bulunduğu, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan "Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi"ne ilginin sürdüğünü söyledi.

Bölgedeki kazıların 31 yıllık aranın ardından geçen yıl yeniden başladığını hatırlatan Çomak, "Yesemek'i geçen yıl 11 bin 500 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. 2021 yılındaki ziyaretçi sayısının pandemi öncesi rakamlara ulaşması bizleri çok mutlu etti. İnşallah bu yıl 20 bin ziyaretçinin üstüne çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

