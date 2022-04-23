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Yeşil arı kuşunun yaşam alanları ve beslenmesi araştırılıyor

23.04.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır Üniversitesi Kuş Merkezi Müdürlüğünce başlatılan çalışma kapsamında, yeşil arı kuşunun yaşadığı alanlar, beslenme şekli ve tercih ettiği doğal yapılar belirlenecek - Merkezin müdürü Emrah Çelik: - "Bu tür üzerine çalışmaları başlattık. Bir sonraki seneye kadar bu türle ilgili tüm çalışmaları tamamlamış olacağız"

HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır Üniversitesi Kuş Merkezi Müdürlüğü (KUŞMER) tarafından, Türkiye'de başta Iğdır olmak üzere belirli bölgelerde kayıt altına alınan yeşil arı kuşunun yaşam alanlarına ilişkin çalışma başlatıldı.

Doğal yapısı ve ılıman iklimi sayesinde birçok yaban hayvanının yanı sıra kuş türüne de ev sahipliği yapan Iğdır, yeşil arı kuşları için de yaşam alanı oluyor. Yaklaşık 340 kuş türünün gözlemlendiği Iğdır'a nisan ayında güneydeki ülkelerden gelen yeşil arı kuşları, kasıma kadar burada kalıyor.

Havaların soğumasıyla yeniden göçe hazırlanan bu kuşlar, kasım ayında yeniden güneye gidiyor.

KUŞMER tarafından, yeşil arı kuşunun yaşadığı alanlar, beslenme şekli ve tercih ettiği doğal yapılar araştırılıyor.

Çalışmayla bu kuş türüne ilişkin önemli veri elde etmeyi hedefleyen merkezin müdürü Emrah Çelik, AA muhabirine, bu verilerin kuş bilimi ve yeşil arı kuşlarının popülasyonu açısından önemli olduğunu söyledi.

Bu kuşun Iğdır'ın biyoçeşitliliği açısından önem teşkil ettiğini anlatan Çelik, "Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) veri tabanına baktığımızda bu kuşun yayılış alanı Iğdır-Kars-Kağızman ve Kilis-Gaziantep sınır hattı olarak görünüyor. Diğer illerimizde hiç kaydı verilmemiş. IUCN veri tabanını sürekli olarak takip ettiğimiz zaman türün Iğdır ve Kilis bölgelerinde olduğunu görüyoruz." dedi.

Çelik, daha çok toprak alanlarda, insan baskısının az olduğu yerlerde yaşam alanı oluşturan yeşil arı kuşlarının toprağa tünel kazarak yuva yaptığını belirterek, "Bu tür üzerine çalışmaları başlattık. Bir sonraki seneye kadar bu türle ilgili tüm çalışmaları tamamlamış olacağız." diye konuştu.

- "Biyoeokolojisi üzerine çalışma yapılmamış"

Özellikle taş ve kum ocaklarının bu kuşların yaşam alanlarını tehdit ettiğini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Türün sayısı şu an iyi durumda. Literatür incelendiğinde bu türle ilgili çok az çalışma yapıldığını görüyoruz. Türkiye'de bu kuşun biyoeokolojisi üzerine çalışma yapılmamış. Bu çalışmayı başlattık. Bundan sonraki süreçte türün bölgeye geliş gidiş zamanları, spesifik olarak hangi alanları tercih ettiğini ortaya çıkarmış olacağız."

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