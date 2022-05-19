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Yeşil Bursa Rallisi, 46. kez gerçekleştirilecek

19.05.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşil Bursa Rallisi, 46. kez gerçekleştirilecek

Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası ikinci ayağı Yeşil Bursa Rallisi, Bursa Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla 46. kez gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, aynı zamanda Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ile Oğuz Gürsel Ralli Kupası'na da puan veren ve Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen ralli, 27 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de Trafik Eğitim Pisti'nden seremoni ile başlayacak.

Asfalt zeminli parkurda iki gün boyunca 10 özel etabın geçilmesinden oluşacak rallide sporcular, 28 Mayıs Cumartesi günü saat 09.00'da Bursaspor Stadı otoparkından başlayıp sırasıyla Delice, Sırma ve Dağakça etaplarını ikişer kez geçecek.

Sporcular, 29 Mayıs Pazar sabahı ise saat 09.00'dan itibaren Hüseyinalan ve Soğukpınar etaplarını ikişer kez geçtikten sonra saat 16.15'ten itibaren Aloft Bursa Hotel'deki finiş podyumuna ulaşabilmek için ter dökecek.

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